Економія

Майже всі кошти йтимуть на їжу? Що чекає на українську економіку у 2023 році

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 11 Січня 2023, 13:00
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Фото: Pexels

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