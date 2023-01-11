Майже всі кошти йтимуть на їжу? Що чекає на українську економіку у 2023 році

Повномасштабна війна залишила відбиток на всьому. Економіка України — не виняток. Уряд намагається утримувати ціни на комунальні послуги, фіксує курс долара до гривні, міжнародні організації та різні країни виділяють нам фінансову допомогу, але чи справді це допоможе?

2022 рік став рекордним по зростанню цін на все. На тлі бойових дій інфляція була просто шаленою. І здається, що цей рік буде таким самим. Але це не зовсім так.

Різні експерти розповіли, чого можна чекати від економіки України у 2023 році: чи буде ріст цін на комуналку та новий дефіцит пального, а також чого чекати від цін на продукти.

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Зараз на продукти українці витрачають чи не половину своїх доходів. На ринку можна побачити, що мандарини та хурма майже вдвічі дешевші за помідори. Вони коштують 120 грн за кг, а огірки — 100 грн.

Продавці пояснюють це тим, що немає місцевих томатів, їх імпортують. Щодо мандаринів, то зараз саме їх сезон. Тому їх набагато більше.

— Імпортного ставатиме на столах українців дедалі більше. Річ у тім, що в Україні зараз проблематично знайти деякі вітчизняні продукти, — каже економіст Олег Пензин.

Він додає, що з лютого почнеться дефіцит майже всіх овочів. Тоді з’явиться єгипетська та ізраїльська картопля. Також він вважає, що українських огірків і помідорів цьогоріч не буде. Для них потрібно багато витрат електрики.



— Уявіть, скільки це коштуватиме, якщо це буде на генераторі, — підкреслює він.

Імпортні овочі теж будуть недешевими. Пензин пояснює: кожен імпортер закладає в ціну валютний ризик. Тому ми вже сьогодні можемо купувати товари за дорожчим курсом долара.

Про курс гривні

Інший економіст — Сергій Фурса — сумнівається, що долар стрімко ростиме.

— У нас немає очікувань падіння курсу національної валюти. Зараз немає жодного економічного фактора, який би тиснув на гривню. Резерви НБУ збільшуються, ритмічність і достатність західної допомоги призводять до того, що немає тиску на національну валюту, — наголосив він.

Він пояснює, що система фінансової підтримки, яку розробили західні країни, має стабілізувати нашу економіку та курс гривні.

— Уже не буде проблем з європейською бюрократією, бо підтримка України закладена в бюджет. Те саме з грошами, які йдуть зі США, — каже Фурса.

Але фінансовий аналітик Ерік Найман каже, що цих коштів може й не вистачити. Повномасштабна війна та блекаути збільшують потреби країни.

— З великою ймовірністю знадобиться більше грошей, ніж Україна просила спочатку, зокрема через проблеми в енергетиці.

Проблеми в енергетиці — менші податки від бізнесу. Вже зрозуміло, що буде меншим урожай зернових, — каже Найман.

Крім цього аналітик звертає увагу на ще одну економічну проблему — високий рівень безробіття. Воно разом з інфляцією може зачепити близько 20% населення України. Сама ж інфляція може сягнути 18%.

— І річ навіть не в тому, що ціни зростуть. Просто перекрити їх буде нічим, бо бюджет 2023-го року в умовах війни не передбачає жодних індексацій соціальних виплат! — розповідає Фурса.

Позитивні сторони в економіці

Так, економіка України зараз переживає вкрай складні часи. Але навіть у складних умовах ми вчимося жити й знаходити вихід. Серед позитивних пунктів в українській економіці:

майже не зростатимуть комунальні платежі. Тарифи на електроенергію та газ для населення збережуться на довоєнному рівні щонайменше до травня. Єдине, що подорожчає — водопостачання — на 10%. І на кілька відсотків зросте електрика для бізнесу;

деякі продукти пригальмують у ціні, бо попит на них уже й так сильно зменшився. Продавці кажуть, що через постійні блекаути морозильні камери не працюють. Тому, щоб хоч щось заробляти, треба швидко усе продавати. Зокрема, це стосується м’ясних виробів;

не стрімко дорожчатимуть і деякі овочі: капуста, гарбуз та коренеплоди. Крім цього, дешевими є яблука, адже зберігати їх на морозі дуже складно.

Яка буде ситуація з пальним

Експерт з паливного ринку Сергій Куюн переконує, що повторення історії з дефіцитом пального не буде. Україна стала повністю незалежна від Росії та Білорусі й по бензину, і по дизелю!

— Буквально за три – чотири місяці ми збудували нову систему, яка гарантує нам пальне за будь-яких умов. Ми маємо не тільки нову географічну структуру, а й транспорту систему, — каже він.

А от щодо ціни каже, що на неї впливатиме курс долара та нафтове ембарго в Європі, але різкого здорожчання не має бути.

Україна на своєму досвіді показала: хоч би як складно не було, завжди знайдеться альтернатива. Тож віримо у нашу перемогу і підтримуємо країну кожен на своєму фронті.

Раніше ми розповідали, які економічні зміни затверджено в Україні з 1 січня 2023 року.

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