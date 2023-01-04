Зросте ще більше? Що буде з курсом долара у 2023 році

Курс долара в Україні сильно зріс та часто змінювався впродовж 2022 року. У новому 2023 році середньорічний курс долара закладений у держбюджеті на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн.

Проте це дуже оптимістичний сценарій. Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів Фактам ICTV, що буде з курсом долара у 2023 році.

За його словами, безготівковий курс може перевищити 50 грн. Він наголошує, що цей курс уже навіть закладають у свої ціни продавці товарів. Тому, коли цей курс стане реальністю, це лише питання часу.

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Зараз ми можемо спостерігати значне відхилення готівкового курсу долара від офіційного. Це відбувається тому, що готівковий курс не є фіксованим. Саме через це різниця між ними може збільшитися у 2023 році.

— Девальвація готівкової валюти буде значно більшою, ніж безготівкової. Тут валютний курс перевищить рівень у 50 грн за долар навіть у тому разі, якщо Нацбанку вдасться втримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця 2023 року, — міркує Хмелевський.

Як зміниться курс долара у 2023 році

У 2022 році девальвація гривні не була такою суттєвою, як після початку війни у 2014–2015 роках.

Долар не зріс до 50 грн зокрема через те, що Нацбанк запровадив фіксований курс та відмовився від практики ринкового визначення валютного курсу.

Також допомогли обмеження на операції з валютою та іноземні кредити й гранти. Проте ризики девальвації гривні у 2023 році є дуже високими.

Курс долара, закладений у держбюджеті, триматиметься, якщо:

війна завершиться до середини 2023 року;

кошти від іноземних партнерів надходитимуть регулярно в запланованих обсягах;

Нацбанк збереже запроваджені валютні обмеження.

Натомість девальвацію гривні може прискорити затягування бойових дій, послаблення валютних обмежень чи зменшення або затримка іноземних кредитів.

Експерт зазначає, що деокупація територій не є передумовою для посилення курсу гривні. Ці території потребують значного відновлення, яке займе багато часу.

— Лише завершення війни допоможе короткостроково зміцнитися гривні, — вважає кандидат економічних наук. А короткостроковим він буде тому, що завершення війни не поліпшить економічну ситуацію.

Відновлення економіки після війни — це тривалий та складний процес, тому девальвація гривні може тривати, — каже він.

Експерт радить зберігати заощадження в іноземній валюті. Це має бути готівка, адже через блекаут можуть бути проблеми у роботі банківської системи. А продавати валюти радить лише за крайньої потреби.

У новому році на українців чекає багато змін. Раніше ми розповідали про розмір мінімальної пенсії у 2023 році.

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