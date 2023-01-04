Вырастет еще больше? Что будет с курсом доллара в 2023 году

Курс доллара в Украине сильно вырос и часто менялся за последний 2022 год. В новом 2023 среднегодовой курс доллара заложен в госбюджете на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн.

Однако это очень оптимистичный сценарий. Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал Фактам ICTV, что будет с курсом доллара в 2023 году.

По его словам, безналичный курс может превысить 50 грн. Он отмечает, что этот курс уже даже закладывают в свои цены продавцы товаров. Поэтому, когда этот курс станет реальностью, это только вопрос времени.

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Сейчас мы можем наблюдать значительное отклонение наличного курса от официального. Это происходит потому, что наличный курс не фиксирован. Именно поэтому разница между ними может увеличиться в 2023 году.

— Девальвация наличной валюты будет значительно больше безналичной. Здесь валютный курс превысит уровень в 50 грн за доллар даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца 2023 года, — рассуждает Хмелевский.

Как изменится курс доллара в 2023 году

В 2022 году девальвация гривны не была столь существенной, как после начала войны в 2014–2015 годах.

Доллар не вырос до 50 грн, в том числе из-за того, что Нацбанк ввел фиксированный курс и отказался от практики рыночного определения валютного курса.

Также помогли ограничения на операции с валютой и иностранные кредиты и гранты. Однако риски девальвации гривны в 2023 году очень высоки.

Курс доллара, заложенный в госбюджете, будет держаться, если:

война завершится к середине 2023 года;

средства от иностранных партнеров будут поступать регулярно в запланированных объемах;

Нацбанк сохранит введенные валютные ограничения.

Девальвацию гривны может ускорить затягивание боевых действий, ослабление валютных ограничений или уменьшение или задержка иностранных кредитов.

Эксперт отмечает, что деоккупация территорий не является предпосылкой для усиления курса гривны. Эти территории нуждаются в значительном восстановлении, которое потребует много времени.

— Только завершение войны поможет краткосрочно укрепиться гривне, — считает кандидат экономических наук. А краткосрочным он будет потому, что завершение войны не улучшит экономическую ситуацию.

Восстановление экономики после войны — это длительный и сложный процесс, поэтому девальвация гривны может продолжаться, — говорит он.

Эксперт советует хранить сбережения в иностранной валюте. Это должны быть наличные деньги, ведь из-за блэкаута могут быть проблемы в работе банковской системы. А продавать валюты советует только при крайней необходимости.

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