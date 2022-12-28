Зарплаты, пенсии и новые налоги: что изменится на экономическом фронте Украины с 1 января

С новым годом приходят и новые правила. А также изменения в экономической составляющей нашей жизни. О нововведениях на экономическом фронте Украины мы и поговорим дальше.

С 1 января вступает в силу закон о госбюджете на новый 2023 год. От этого зависит не только минимальная заработная плата украинцев, но и тарифы, налоги и пенсии. Как все это изменится в следующем году — читай в материале.

Минимальная зарплата в 2023 году

Смета с запланированным доходом в 1,3 трлн грн не предполагает повышения минимальной зарплаты.

То есть в течение 2023 года минимальная заработная плата будет оставаться такой же, как в 2022 году: 6700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере.

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Не изменится и размер прожиточного минимума:

2684 грн — для трудоспособных;

2272 грн — для детей в возрасте до шести лет;

2833 грн — для детей 6–18 лет;

2093 грн — для лиц, потерявших трудоспособность;

2589 грн — общий показатель.

Налоги для ФЛП в 2023 году

Предельный размер дохода для ФЛП устанавливается на основе минимальной заработной платы. Таким образом, с 1 января будут действовать следующие годовые ограничения: Первая группа — 1 118 900 грн, то есть 167 минимальных зарплат, вторая группа — 5 587 800 грн, или 834 минимальных зарплаты, третья группа (3% и 5%) — 7 818 900 грн, то есть 1167 минимальных зарплат.

Льготная ставка налога 2% (для неплательщиков НДС) действует во время военного положения, но в Верховной Раде обсуждают ее отмену с середины 2023 года.

Тарифы на газ и электроэнергию в 2023 году

Правительство заявило, что зимой никаких изменений в тарифы за газ не будет вводить. В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла — 7,4 грн за куб м — до 31 мая 2023 года.

Неизменная цена на газ позволит местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.

Такая же ситуация с тарифами на электричество: до 31 марта 2023 года цена для бытовых потребителей будет составлять 1,44 грн за кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн за кВт·ч — более 250 кВт·ч.

Но уже известно, что изменятся тарифы на электроэнергию для бизнеса. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий подчеркнул, что на несколько копеек повысится тариф на транспортировку.

Это 1,3–1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса.

— Конечная цена для большинства предприятий составляет 5–6 грн за киловатт·час. В эту цену входят цена производимой электроэнергии, тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго и тариф Укрэнерго, то есть тариф на передачу по магистральным сетям, — рассказал Кудрицкий.

Размер минимальной пенсии в 2023 году

С 1 декабря минимальная пенсия выросла на 66 грн и теперь она составляет 2093 грн, а максимальная — на 660 грн, до 20 930. Также планируется и индексация пенсий.

В 2023 году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 30 лет, в 63 года — со стажем 20 лет, в 65 лет — 15 лет.

Украинцам, имеющим стаж менее 15 лет, пенсии не будут начисляться, для них предусмотрена денежная помощь.

Налоги для землевладельцев

С 1 января начинают действовать изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие введение нового сбора — минимальное налоговое обязательство (МНС) по земельному участку. Сбор должен уменьшить потери бюджета из-за уклонения от налогообложения.

МНС необходимо оплатить за пользование или владение земельным участком.

Финансовая отчетность только в электронной форме

С 1 января статистическая и финансовая отчетность должна представляться только в электронной форме.

Такой закон распространяется на физических лиц в Украине и за рубежом и юридических лиц и ФЛП в Украине.

Также среди обновлений — новые денежные банкноты. С 1 января НБУ начнет изымать старые банкноты образца 2003–2007 годов и будет выпускать образца 2018 года.

Граждане не должны идти и обменивать банкноты, процесс будет проходить гармонично через кассы, постепенно.

Изменятся условия для получения и оформления субсидий. Где это делать и как проходит процедура — читай в нашем материале.

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