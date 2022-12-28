Зарплати, пенсії та нові податки: що зміниться на економічному фронті України

З новим роком приходять і нові правила. А також — зміни в економічній складовій нашого життя. Про нововведення на економічному фронті України ми й поговоримо далі.
З 1 січня набуває чинності закон про держбюджет на новий 2023 рік. Від цього залежить не лише мінімальна заробітна платня українців, а й тарифи, податки та пенсії. Як все це зміниться наступного року — читай у матеріалі.
Кошторис із запланованим доходом 1,3 трлн грн не передбачає підвищення мінімальної зарплати.
Кошторис із запланованим доходом 1,3 трлн грн не передбачає підвищення мінімальної зарплати.
Тобто протягом 2023 року мінімальна заробітна платня залишатиметься такою ж, як у 2022 році: 6700 грн на місяць, або 40,46 грн у погодинному розмірі.
Не зміниться й розмір прожиткового мінімуму:
Граничний розмір доходу для ФОПів встановлюється на основі мінімальної заробітної плати. Отже, з 1 січня діятимуть такі річні обмеження: перша група — 1 118 900 грн, тобто 167 мінімальних зарплат, друга група — 5 587 800 грн, або 834 мінімальних зарплати, третя група (3% і 5%) — 7 818 900 грн, тобто 1167 мінімальних зарплат.
Пільгова ставка податку 2% (для неплатників ПДВ) діє під час воєнного стану, але у Верховній Раді обговорюють її скасування з середини 2023 року.
Уряд заявив, що взимку жодних змін до тарифів за газ не вводитиме. У липні Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла — 7,4 грн за куб м — до 31 травня 2023 року.
Незмінна ціна на газ дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.
Незмінна ціна на газ дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.
Така ж ситуація з тарифами на електрику: до 31 березня 2023 року ціна для побутових споживачів становитиме 1,44 грн за кВт·год за споживання до 250 кВт·год на місяць та 1,68 грн за кВт·год — понад 250 кВт·год.
Але вже відомо, що зміняться тарифи на електроенергію для бізнесу. Голова Укренерго Володимир Кудрицький наголосив, що на кілька копійок підвищиться тариф на транспортування.
Це 1,3–1,5% вартості електроенергії для бізнесу.
Це 1,3–1,5% вартості електроенергії для бізнесу.
— Кінцева ціна для більшості підприємств становить 5–6 грн за кіловат·годину. У цю ціну входять ціна виробленої електроенергії, тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф Укренерго, тобто тариф на передавання магістральними мережами, — розповів Кудрицький.
Pexels
З 1 грудня мінімальна пенсія зросла на 66 грн і тепер становить 2093 грн, а максимальна — на 660 грн, до 20 930. Також планується й індексація пенсій.
У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем 20 років, у 65 років — 15 років.
У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем 20 років, у 65 років — 15 років.
Українцям, які мають стаж менше ніж 15 років, пенсії не нараховуватимуться, для них передбачена грошова допомога.
З 1 січня починають діяти зміни до Податкового кодексу, які передбачають введення нового збору — мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки. Збір має зменшити втрати бюджету через ухилення від оподаткування.
МПЗ необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою.
МПЗ необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою.
З 1 січня статистична та фінансова звітність має подаватися лише в електронній формі.
Такий закон поширюється на фізичних осіб в Україні та за кордоном та юридичних осіб і ФОПів в Україні.
Також серед оновлень — нові грошові банкноти. З 1 січня НБУ почне вилучати старі банкноти зразка 2003–2007 років та випускатиме зразка 2018 року.
Громадяни не повинні йти та обмінювати банкноти, процес відбуватиметься гармонійно через каси, поступово.
Громадяни не повинні йти та обмінювати банкноти, процес відбуватиметься гармонійно через каси, поступово.
Зміняться й умови для отримання та оформлення субсидій. Де це тепер робити та як проходить процедура — читай у нашому матеріалі.
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