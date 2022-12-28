Економія

Зарплати, пенсії та нові податки: що зміниться на економічному фронті України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 13:00
Економічні зміни Україна
Фото: Pexels

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