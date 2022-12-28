Зарплати, пенсії та нові податки: що зміниться на економічному фронті України

З новим роком приходять і нові правила. А також — зміни в економічній складовій нашого життя. Про нововведення на економічному фронті України ми й поговоримо далі.

З 1 січня набуває чинності закон про держбюджет на новий 2023 рік. Від цього залежить не лише мінімальна заробітна платня українців, а й тарифи, податки та пенсії. Як все це зміниться наступного року — читай у матеріалі.

Мінімальна зарплата у 2023 році

Кошторис із запланованим доходом 1,3 трлн грн не передбачає підвищення мінімальної зарплати.

Тобто протягом 2023 року мінімальна заробітна платня залишатиметься такою ж, як у 2022 році: 6700 грн на місяць, або 40,46 грн у погодинному розмірі.

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Не зміниться й розмір прожиткового мінімуму:

2684 грн — для працездатних;

2272 грн — для дітей віком до шести років;

2833 грн — для дітей 6–18 років;

2093 грн — для осіб, які втратили працездатність;

2589 грн — загальний показник.

Податки для ФОПів у 2023 році

Граничний розмір доходу для ФОПів встановлюється на основі мінімальної заробітної плати. Отже, з 1 січня діятимуть такі річні обмеження: перша група — 1 118 900 грн, тобто 167 мінімальних зарплат, друга група — 5 587 800 грн, або 834 мінімальних зарплати, третя група (3% і 5%) — 7 818 900 грн, тобто 1167 мінімальних зарплат. Пільгова ставка податку 2% (для неплатників ПДВ) діє під час воєнного стану, але у Верховній Раді обговорюють її скасування з середини 2023 року.

Тарифи на газ та електроенергію у 2023 році

Уряд заявив, що взимку жодних змін до тарифів за газ не вводитиме. У липні Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла — 7,4 грн за куб м — до 31 травня 2023 року.

Незмінна ціна на газ дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.

Така ж ситуація з тарифами на електрику: до 31 березня 2023 року ціна для побутових споживачів становитиме 1,44 грн за кВт·год за споживання до 250 кВт·год на місяць та 1,68 грн за кВт·год — понад 250 кВт·год.

Але вже відомо, що зміняться тарифи на електроенергію для бізнесу. Голова Укренерго Володимир Кудрицький наголосив, що на кілька копійок підвищиться тариф на транспортування.

Це 1,3–1,5% вартості електроенергії для бізнесу.

— Кінцева ціна для більшості підприємств становить 5–6 грн за кіловат·годину. У цю ціну входять ціна виробленої електроенергії, тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф Укренерго, тобто тариф на передавання магістральними мережами, — розповів Кудрицький.

Розмір мінімальної пенсії у 2023

З 1 грудня мінімальна пенсія зросла на 66 грн і тепер становить 2093 грн, а максимальна — на 660 грн, до 20 930. Також планується й індексація пенсій.

У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем 20 років, у 65 років — 15 років.

Українцям, які мають стаж менше ніж 15 років, пенсії не нараховуватимуться, для них передбачена грошова допомога.

Податки для землевласників

З 1 січня починають діяти зміни до Податкового кодексу, які передбачають введення нового збору — мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки. Збір має зменшити втрати бюджету через ухилення від оподаткування.

МПЗ необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою.

Фінансова звітність лише в електронній формі

З 1 січня статистична та фінансова звітність має подаватися лише в електронній формі.

Такий закон поширюється на фізичних осіб в Україні та за кордоном та юридичних осіб і ФОПів в Україні.

Також серед оновлень — нові грошові банкноти. З 1 січня НБУ почне вилучати старі банкноти зразка 2003–2007 років та випускатиме зразка 2018 року.

Громадяни не повинні йти та обмінювати банкноти, процес відбуватиметься гармонійно через каси, поступово.

Зміняться й умови для отримання та оформлення субсидій. Де це тепер робити та як проходить процедура — читай у нашому матеріалі.

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