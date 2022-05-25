Збільшення військового збору та перерахунок ПДВ. Чи зміняться податки в Україні через війну?

Попри всі позитивні прогнози, занепад Росії, отримання Україною західної зброї та мужність наших ЗСУ, війна в Україні триває вже три місяці та може тривати довше. Держбюджет все меншає, ціни ростуть, а витрати на армію потребують більше грошей. Тож держава розглядає можливість підвищення податків для громадян.

Нещодавно в інтерв’ю виданню The Economist міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив — якщо війна триватиме понад три-чотири місяці, доведеться вдаватися до “болючих заходів, що передбачають значне підвищення податків та різке скорочення витрат”.

Чи дійсно це потрібно та чи зможе допомогти Україні та її економіці?

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Податки в Україні під час війни

За даними Міністерства фінансів, у березні 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 92,9%. У квітні 2022 року надходження становили 76,2 млрд грн або 79,5% від довоєнного плану. Цілком вірогідно, що у травні надходжень до держбюджету буде ще менше.

Проте, варто зауважити, що збір податків на окупованих регіонах, у зоні бойових дій, на звільнених територіях та у глибокому тилу відрізняється.

Про це каже голова Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу Фортеця Оксана Продан.

Наприклад, станом на травень план доходів обласного бюджету Львівщини перевиконано на 6%, а на Волині — на 9,3%. Натомість через війну бюджет Києва недоотримає близько третини доходів (понад 30%).

— Подальше зниження надходжень до держбюджету цілком можливе, адже прогнози макроекономічних показників невтішні, — коментує ситуацію партнер, керівник податкової практики Redcliffe Partners Олександр Марков.

Він каже, що в умовах воєнного стану сплата податків, по суті, добровільна. Тож звіти про виконання плану зі сплати податків не відповідають суті відносин між бізнесом та державою.

Натомість голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев повідомив — якщо не буде погіршення ситуації на фронті, подальше зниження податкових надходжень не очікується, оскільки економіка вже відновлюється.

Чи буде підвищення податків в Україні під час війни

Попри всі хвилювання та обговорення, конкретні ініціативи, де йдеться про суттєве зростання податкового навантаження на бізнес, в уряді не розглядаються.

— У нас поки що немає жодних пропозицій від Мінфіну щодо збільшення податків, але я і не бачу великого резерву для цього зараз, оскільки економіка перебуває не в тому стані, щоб це витримати, — зазначає Данило Гетманцев.

Він наголошує, що вищезазначене інтерв’ю міністра фінансів виданню The Economist, розраховане на іноземного читача, тому не слід “роздувати зраду”.

В інтерв’ю Сергія Марченка наголошувалося на необхідності своєчасного надання допомоги Україні, яка фактично захищає всі цивілізаційні цінності.

Експерти теж не бачать підстав для підвищення податків для бізнесу, а навпаки держава має максимально спростити адміністрування податків і зацікавити бізнес у поверненні та інвестуванні в Україну. Адже багато людей вивезли свій бізнес за кордон.

Можливі зміни у податковій сфері

Хоча зараз немає конкретних ініціатив, які можуть змінити податки в Україні, але в майбутньому таке може бути.

Перше — Данило Гетманцев подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення військового збору з 1,5% до 3%. Це може збільшити надходження до держбюджету на $1 млрд.

Друге — зараз готується поновлення оподаткування імпортних товарів, звільнених від ввізного мита та ПДВ у березні 2022 року відповідно до законопроєкту №7190.

Також Данило Гетманцев запевнив, що з червня 2022 року в Україні відновлять відшкодування ПДВ та роботу системи електронного адміністрування цього податку, це позитивно вплине на надходження до держбюджету.

В Україні ціни за останні два місяці зросли більше, ніж за весь минулий рік. Раніше ми розповідали, чому ростуть ціни в Україні.