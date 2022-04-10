Імпорт без сплати мита та ПДВ: як нова реформа повпливає на ціни в магазинах

Український бізнес оговтується від навали росіян. Усе більше мереж відновлює роботу, а в магазинах вже немає порожніх полиць, як це було на початку повномасштабної війни.
Проте доставлення товарів здорожчало учетверо. Курс валют теж зіграв свою роль. За даними Держстату, у середньому, ціни на харчі у березні підскочили на 6%.
Тому держава сприяє тому, щоб дефіциту, зокрема імпорту, не було, попри складну логістику.
Відтепер ввозити все — від автомобілів до харчів — можна без сплати мит і ПДВ. Виключення становлять лише алкоголь та цигарки.
Відтепер ввозити все — від автомобілів до харчів — можна без сплати мит і ПДВ. Виключення становлять лише алкоголь та цигарки.
Така революційна реформа особливо важлива тепер, адже деякі українські підприємства так і не змогли відновити свою роботу. Скасування ПДВ, як мінімум, зупинить подальше здорожчання товарів, а як максимум — навіть допоможе знизити ціни в магазинах. Подробиці дивися у відео.
Уже не раз експерти, міністри та президент говорили: щоб перемогти, треба мати стабільну та міцну економіку.
Нас просять не покидати роботу та намагатися жити звичним життям там, де це можливо — в областях без бойових дій. Читай, як розпочати власну справу і отримати кредит під 0% для підприємців.