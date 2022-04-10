Импорт без уплаты пошлины и НДС: как новая реформа повлияет на цены в магазинах

Украинский бизнес приходит в себя после нашествия россиян. Все больше сетей возобновляет работу, а в магазинах уже нет пустых полок, как это было в начале полномасштабной войны.

Однако доставка товаров подорожала в четыре раза. Курс валют тоже сыграл свою роль. По данным Госстата, в среднем, цены на продовольствие в марте подскочили на 6%.

Поэтому государство способствует тому, чтобы дефицита, в частности, импорта, не было, несмотря на сложную логистику.

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Теперь ввозить все — от автомобилей до продовольствия — можно без уплаты пошлин и НДС. Исключение составляют только алкоголь и сигареты.

Такая революционная реформа особенно важна сейчас, ведь некоторые украинские предприятия так и не смогли возобновить свою работу. Отмена НДС, как минимум, остановит дальнейшее подорожание товаров, а как максимум — даже поможет снизить цены в магазинах. Подробности смотри в видео.

Уже не раз эксперты, министры и президент говорили: чтобы победить, нужно иметь стабильную и прочную экономику.

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