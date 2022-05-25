Увеличение военного сбора и перерасчет НДС. Изменятся ли налоги в Украине из-за войны?

Несмотря на все положительные прогнозы, упадок экономики России, получение Украиной западного оружия и мужества наших ВСУ, война в Украине длится уже три месяца и может длиться дольше. Госбюджет все уменьшается, цены растут, а расходы на армию требуют больше денег. Поэтому государство рассматривает возможность повышения налогов для граждан.

Недавно в интервью изданию The Economist министр финансов Украины Сергей Марченко отметил — если война будет длиться более трех-четырех месяцев, придется прибегать к “болезненным мерам, предусматривающим значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов”.

Но действительно ли это нужно и сможет ли помочь Украине и ее экономике?

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Налоги в Украине во время войны

По данным Министерства финансов, в марте 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 92,9%. В апреле 2022 года поступления составили 76,2 млрд. грн. или 79,5% от довоенного плана. Вполне вероятно, что в мае поступлений в госбюджет будет еще меньше.

Однако следует отметить, что сбор налогов на оккупированных регионах, в зоне боевых действий, на освобожденных территориях и в глубоком тылу отличается.

Об этом говорит глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса Фортеця Оксана Продан.

Например, на май план доходов областного бюджета Львовской области перевыполнен на 6%, а на Волыни — на 9,3%. А бюджет Киева из-за войны недополучит около трети доходов (более 30%).

— Дальнейшее снижение поступлений в госбюджет возможно, ведь прогнозы макроэкономических показателей неутешительны, — комментирует ситуацию партнер, руководитель налоговой практики Redcliffe Partners Александр Марков.

Он говорит, что в условиях военного положения уплата налогов, по сути, добровольна. Поэтому отчеты по выполнению плана по уплате налогов не соответствуют сути отношений между бизнесом и государством.

А глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил — если не будет ухудшения ситуации на фронте, дальнейшее снижение налоговых поступлений не ожидается, поскольку экономика уже восстанавливается.

Будет ли повышение налогов в Украине во время войны

Несмотря на все волнения и обсуждения, конкретные инициативы, где речь идет о существенном росте налоговой нагрузки на бизнес, в правительстве не рассматриваются.

— У нас пока нет никаких предложений от Минфина по увеличению налогов, но я и не вижу большого резерва для этого сейчас, поскольку экономика находится не в том состоянии, чтобы выдержать это, — отмечает Даниил Гетманцев.

Он отмечает, что вышеупомянутое интервью министра финансов изданию The Economist, рассчитанное на иностранного читателя, поэтому не следует “раздувать измену”.

В интервью Сергея Марченко отмечалось необходимость своевременного оказания помощи Украине, которая фактически защищает все цивилизационные ценности.

Эксперты тоже не видят оснований для повышения налогов для бизнеса, а наоборот, государство должно максимально упростить администрирование налогов и заинтересовать бизнес в возвращении и инвестировании в Украину. Ведь многие вывезли свой бизнес за границу.

Возможные изменения в налоговой сфере

Хотя сейчас нет конкретных инициатив, которые могут изменить налоги в Украине, но в будущем такое может быть.

Первое — Данило Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект об увеличении военного сбора с 1,5% до 3%. Это может увеличить поступление в госбюджет на $1 млрд.

Второе — сейчас готовится обновление налогообложения импортных товаров, освобожденных от ввозной пошлины и НДС в марте 2022 года в соответствии с законопроектом №7190.

Также Данило Гетманцев заверил, что с июня 2022 г. в Украине возобновят возмещение НДС и работу системы электронного администрирования этого налога, это положительно повлияет на поступления в госбюджет.

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