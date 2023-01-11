Практически все средства будут идти на еду? Что ждет украинскую экономику в 2023 году

Полномасштабная война оставила отпечаток на всем. Экономика Украины — не исключение. Правительство пытается удерживать цены на коммунальные услуги, фиксирует курс доллара к гривне, международные организации и разные страны выделяют нам финансовую помощь, но действительно ли это поможет?

2022 год стал рекордным по росту цен на все. На фоне боевых действий инфляция была просто безумной. И кажется, что этот год будет таким же. Но это не совсем так.

Разные эксперты рассказали, что можно ожидать от экономики Украины в 2023 году: будет ли рост цен на коммуналку и новый дефицит горючего, а также чего ожидать от цен на продукты.

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Цены на продуктовую корзину 2023

Сейчас на продукты украинцы тратят почти половину своих доходов. На рынке можно увидеть, что мандарины и хурма почти вдвое дешевле помидоров. Они стоят 120 грн за кг, а огурцы — 100 грн.

Продавцы объясняют это тем, что нет местных томатов, их импортируют. Что касается мандаринов, то сейчас их сезон. Поэтому их гораздо больше.

— Импортного станет на столах украинцев все больше. Дело в том, что в Украине сейчас проблематично найти некоторые отечественные продукты, — говорит экономист Олег Пензин.

Он добавляет, что с февраля начнется дефицит почти всех овощей. Тогда появится египетский и израильский картофель. Также он считает, что украинских огурцов и помидоров не будет. Для них требуется много затрат электрики.

— Представьте, во сколько это обойдется, если это будет на генераторе, — подчеркивает он.

Импортные овощи тоже будут недешевыми. Пензин объясняет, что каждый импортер закладывает в цену валютный риск. Поэтому мы уже сегодня можем покупать товары по более дорогому курсу доллара.

О курсе доллара

Другой экономист — Сергей Фурса — сомневается, что доллар будет стремительно расти.

— У нас нет ожиданий падения курса национальной валюты. Сейчас нет ни одного экономического фактора, который бы давил на гривню. Резервы НБУ увеличиваются, ритмичность и достаточность западной помощи приводят к тому, что нет давления на национальную валюту, — подчеркнул он.

Он объясняет, что система финансовой поддержки, разработанная западными странами, должна стабилизировать нашу экономику и курс гривни.

— Уже не будет проблем с европейской бюрократией, потому что поддержка Украины заложена в бюджет. То же самое с деньгами, которые идут из США, — говорит Фурса.

Но финансовый аналитик Эрик Найман говорит, что этих средств может не хватить. Полномасштабная война и блэкауты увеличивают потребности страны.

— С большой вероятностью понадобится больше денег, чем Украина просила изначально, в том числе из-за проблем в энергетике.

Проблемы в энергетике — меньшие налоги от бизнеса. Уже понятно, что будет меньше урожай зерновых, — говорит Найман.

Кроме того, аналитик обращает внимание на еще одну экономическую проблему — высокий уровень безработицы. Она вместе с инфляцией может затронуть около 20% населения Украины. Сама же инфляция может достичь 18%.

— И дело даже не в том, что цены поднимутся. Просто перекрыть их будет нечем, потому что бюджет 2023 года в условиях войны не предусматривает никаких индексаций социальных выплат! — рассказывает Фурса.

Позитивные стороны в экономике

Да, экономика Украины сейчас переживает крайне сложные времена. Но даже в сложных условиях мы учимся жить и находить выход. Среди положительных пунктов в украинской экономике:

почти не будут расти коммунальные платежи. Тарифы на электроэнергию и газ для населения сохранятся на довоенном уровне минимум до мая. Единственное, что подорожает — водоснабжение — на 10%. И на несколько процентов вырастет электричество для бизнеса;

некоторые продукты притормозят в цене, потому что спрос на них уже и так сильно снизился. Продавцы говорят, что из-за постоянных блэкаутов морозильные камеры не работают. Поэтому, чтобы хоть что-то зарабатывать, надо быстро все продавать. В частности, это касается мясных изделий;

не будут стремительно дорожать и некоторые овощи: капуста, тыква и корнеплоды. Кроме того, дешевыми являются яблоки, ведь хранить их на морозе очень сложно.

Какая будет ситуация с горючим

Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн утверждает, что повторения истории с дефицитом топлива не будет. Украина стала полностью независимой от России и Беларуси и по бензину, и по дизелю!

— Буквально через три – четыре месяца мы построили новую систему, которая гарантирует нам горючее при любых условиях. У нас не только новая географическая структура, но и транспортная система, — говорит он.

А вот по цене говорит, что на нее будет влиять курс доллара и нефтяное эмбарго в Европе, но резкого удорожания не должно быть.

Украина на своем опыте показала: как бы ни было сложно, всегда найдется альтернатива. Так что верим в нашу победу и поддерживаем страну каждый на своем фронте.

Ранее мы рассказывали, какие экономические изменения приняты в Украине с 1 января 2023.

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