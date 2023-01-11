Практически все средства будут идти на еду? Что ждет украинскую экономику в 2023 году

Полномасштабная война оставила отпечаток на всем. Экономика Украины — не исключение. Правительство пытается удерживать цены на коммунальные услуги, фиксирует курс доллара к гривне, международные организации и разные страны выделяют нам финансовую помощь, но действительно ли это поможет?
2022 год стал рекордным по росту цен на все. На фоне боевых действий инфляция была просто безумной. И кажется, что этот год будет таким же. Но это не совсем так.
Разные эксперты рассказали, что можно ожидать от экономики Украины в 2023 году: будет ли рост цен на коммуналку и новый дефицит горючего, а также чего ожидать от цен на продукты.
Сейчас на продукты украинцы тратят почти половину своих доходов. На рынке можно увидеть, что мандарины и хурма почти вдвое дешевле помидоров. Они стоят 120 грн за кг, а огурцы — 100 грн.
Продавцы объясняют это тем, что нет местных томатов, их импортируют. Что касается мандаринов, то сейчас их сезон. Поэтому их гораздо больше.
— Импортного станет на столах украинцев все больше. Дело в том, что в Украине сейчас проблематично найти некоторые отечественные продукты, — говорит экономист Олег Пензин.
Он добавляет, что с февраля начнется дефицит почти всех овощей. Тогда появится египетский и израильский картофель. Также он считает, что украинских огурцов и помидоров не будет. Для них требуется много затрат электрики.
— Представьте, во сколько это обойдется, если это будет на генераторе, — подчеркивает он.
Импортные овощи тоже будут недешевыми. Пензин объясняет, что каждый импортер закладывает в цену валютный риск. Поэтому мы уже сегодня можем покупать товары по более дорогому курсу доллара.
Другой экономист — Сергей Фурса — сомневается, что доллар будет стремительно расти.
— У нас нет ожиданий падения курса национальной валюты. Сейчас нет ни одного экономического фактора, который бы давил на гривню. Резервы НБУ увеличиваются, ритмичность и достаточность западной помощи приводят к тому, что нет давления на национальную валюту, — подчеркнул он.
Он объясняет, что система финансовой поддержки, разработанная западными странами, должна стабилизировать нашу экономику и курс гривни.
— Уже не будет проблем с европейской бюрократией, потому что поддержка Украины заложена в бюджет. То же самое с деньгами, которые идут из США, — говорит Фурса.
Но финансовый аналитик Эрик Найман говорит, что этих средств может не хватить. Полномасштабная война и блэкауты увеличивают потребности страны.
— С большой вероятностью понадобится больше денег, чем Украина просила изначально, в том числе из-за проблем в энергетике.
Проблемы в энергетике — меньшие налоги от бизнеса. Уже понятно, что будет меньше урожай зерновых, — говорит Найман.
Проблемы в энергетике — меньшие налоги от бизнеса. Уже понятно, что будет меньше урожай зерновых, — говорит Найман.
Кроме того, аналитик обращает внимание на еще одну экономическую проблему — высокий уровень безработицы. Она вместе с инфляцией может затронуть около 20% населения Украины. Сама же инфляция может достичь 18%.
— И дело даже не в том, что цены поднимутся. Просто перекрыть их будет нечем, потому что бюджет 2023 года в условиях войны не предусматривает никаких индексаций социальных выплат! — рассказывает Фурса.
Да, экономика Украины сейчас переживает крайне сложные времена. Но даже в сложных условиях мы учимся жить и находить выход. Среди положительных пунктов в украинской экономике:
Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн утверждает, что повторения истории с дефицитом топлива не будет. Украина стала полностью независимой от России и Беларуси и по бензину, и по дизелю!
— Буквально через три – четыре месяца мы построили новую систему, которая гарантирует нам горючее при любых условиях. У нас не только новая географическая структура, но и транспортная система, — говорит он.
А вот по цене говорит, что на нее будет влиять курс доллара и нефтяное эмбарго в Европе, но резкого удорожания не должно быть.
Украина на своем опыте показала: как бы ни было сложно, всегда найдется альтернатива. Так что верим в нашу победу и поддерживаем страну каждый на своем фронте.
Ранее мы рассказывали, какие экономические изменения приняты в Украине с 1 января 2023.
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