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Конец мировой экономике? Какие последствия несет возможный дефолт в США

Богдана Савчук 13 мая 2023, 11:30
що буде з доларом, якщо оголосять дефол
Фото: Pexels

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