Конец мировой экономике? Какие последствия несет возможный дефолт в США

Дефолт США может иметь серьезные последствия для мировой экономики. Поскольку США являются одной из крупнейших экономик мира, а доллар — главной мировой резервной валютой, дефолт может привести к глобальному экономическому кризису.

Дефолт — это ситуация, когда государство или определенная компания не могут вернуть свои долговые обязательства вовремя или в полном объеме. Эта ситуация может иметь серьезные последствия для тех, кто одолжил деньги, а также для экономики в целом.

В настоящее время США сталкиваются с риском дефолта из-за увеличения государственного долга и ограничения деятельности правительства со стороны Конгресса. Еще в январе министерство финансов США сообщало, что страна почти исчерпала свой кредитный лимит.

Государственный долг США установлен на уровне $31,4 трлн.

В случае если США не смогут выплатить свои долговые обязательства, включая государственные облигации, это может привести к дефолту.

Что будет с долларом

В случае если США все-таки объявят дефолт, доллар резко упадет, а в нем сохраняется 60% всех государственных резервов в мире.

То есть он коснется всех крупных экономик мира, большей части и Китая, ведь до 100% валютных резервов КНР находятся в долларах. Поэтому если это случится, остановится развитие всей мировой экономики.

Если США объявят дефолт, то это будет коллапс мировой экономики и очень глубокий финансовый кризис, самый глубокий из тех, которые уже были.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, теоретически объявление дефолта в США возможно, но вероятность этого он оценивает достаточно низко.

— Все понимают, как это ударяет по экономике и дискредитирует доллар. Поэтому я думаю, что все-таки они договорятся. Безусловно, возможны какие-то уступки взаимные, но повышение потолка будет, — отметил экономист.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит государственного долга и тоже вспомнила о возможном будущем мировой валюты.

Отказ Конгресса повышать уровень госдолга США нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту, — заявила Еллен.

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