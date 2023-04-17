Матимеш хороший прибуток. Економісти назвали валюту, в якій краще зберігати кошти

Українська економіка зазнала великих втрат за час повномасштабної війни. Як і люди, які мали валютні заощадження. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, в якій валюті краще зберігати гроші зараз. Читай у нашому матеріалі детально.

В якій валюті краще зберігати гроші — стан економіки у квітні 2023

Помітною тенденцією стало зміцнення гривні. На думку Олега Пендзина, як мінімум до кінця червня цього року співвідношення курсу гривні до долара буде триматися приблизно однаковим.

І тому найвигіднішими для українців зараз є депозити у гривні, адже вони становлять до 18% річних. Варіанти зі швидкими депозитами на три місяці нині недієві, бо курс Нацбанку майже наблизився до готівкового.

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Сил гривні додали великодні свята, адже тисячі українців повернулися з-за кордону та завезли багато валюти.

Але це не єдина причина укріплення гривні на ринку.

— Основною причиною укріплення гривні за останні півтора місяця є весняно-польові роботи. Великий обсяг гривні був знятий з ринку та витрачений на посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, — каже експерт.

Станом на зараз валютні резерви Нацбанку України перевищили довоєнний рівень. Ця кількість складає $31,8 млрд. На це вплинула і співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Чому краще не відкривати депозит в доларах

Постійно обмінювати валюту та “бавитися” з доларом не слід. Допомога наших іноземних партнерів є стабільною та чіткою, що тягне за собою більш-менш однаковий курс. Варіант з короткотерміновим депозитом вигідніший у нинішніх умовах, ніж зберігання доларів.

Про стрибки валюти на цьому тижні економіст розповів таке:

Дійсно, євро зараз дещо котується дорожче, воно трохи підскочило. Але коли ми відкриваємо співвідношення долара та євро, то ми бачимо, що сьогодні за €1 дають $1,1, навіть трохи більше, — сказав Пендзин.

Мова йде саме про готівковий долар, який конвертується і продається в обмінниках. Щодо безготівкового — ситуація майже незмінна.

Раніше ми розповідали, що чекає на економіку України у 2023 році.

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