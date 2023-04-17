Экономия

Будет хорошая прибыль. Экономисты назвали валюту, в которой лучше всего хранить деньги

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 апреля 2023, 19:00
В якій валюті краще зберігати гроші — стан економіки у квітні 2023
Фото: Unsplash

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