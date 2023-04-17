Будет хорошая прибыль. Экономисты назвали валюту, в которой лучше всего хранить деньги

Украинская экономика понесла большие потери за время полномасштабной войны. Как и люди, у которых были валютные сбережения. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги сейчас. Читай в нашем материале подробно.

В какой валюте лучше хранить деньги — состояние экономики в апреле 2023

Заметной тенденцией стало укрепление гривны. По мнению Олега Пендзина, как минимум до конца июня этого года соотношение курса гривны к доллару будет держаться примерно одинаковым.

И поэтому наиболее выгодными для украинцев сейчас являются депозиты в гривне, ведь они составляют до 18% годовых. Варианты с быстрыми депозитами на три месяца сейчас неэффективны, потому что курс Нацбанка почти приблизился к наличному.

Сейчас также смотрят

Сил гривне добавили пасхальные праздники, ведь тысячи украинцев вернулись из-за границы и завезли много валюты.

Но это не единственная причина укрепления гривны на рынке.

— Основной причиной укрепления гривны за последние полтора месяца являются весенне-полевые работы. Большой объем гривны был снят с рынка и потрачен на посевной материал, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, — говорит эксперт.

На сегодня валютные резервы Нацбанка Украины превысили довоенный уровень. Это количество составляет $31,8 млрд. На это повлияло и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Почему лучше не открывать депозит в долларах

Постоянно обменивать валюту и играть с долларом не следует. Помощь наших иностранных партнеров является стабильной и четкой, что влечет более или менее одинаковый курс. Вариант с краткосрочным депозитом более выгодный в нынешних условиях, чем хранение средств в долларах.

О скачках валюты на этой неделе экономист рассказал следующее:

— Действительно, евро сейчас котируется дороже, он немного подскочил. Но когда мы открываем соотношение доллара и евро, то видим, что сегодня за €1 дают $1,1, даже немного больше, — сказал Пендзин.

Речь идет именно о наличном долларе, который конвертируется и продается в обменниках. Относительно безналичного — ситуация почти неизменна.

Ранее мы рассказывали, что ждет экономику Украины в 2023 году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!