Экономия

Валютные качели и варианты вложений: экономисты о курсе валют и укреплении гривны

Виктория Мельник, редактор сайта 11 апреля 2023, 18:00
Курс валют
Фото: Pexels

Больше новостей
Морква
Когда сеять морковь весной 2023: секреты для щедрого урожая
якою повинна бути навчальна машина
От габаритов и коробки до законов: каким должно быть обучающее авто — полезные советы
Волога паска
Сливочная сочность для твоего светлого праздника: пошаговый рецепт приготовления влажной паски
Валютные качели и варианты вложений: экономисты о курсе валют и укреплении гривны
Когда сажать розы весной: даты посадок от опытных садоводов и по лунному календарю
Смотреть больше

Материалы по теме

Куда обращаться, если твоего родственника военного взяли в плен
Родственник-военнослужащий попал в плен к россиянам: что делать, куда обращаться и о чем позаботиться самому
Особи з інвалідністю
Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы
грант єРобота
Гранты на старт бизнеса для ветеранов: как податься на программу помощи єРобота
Рада підтримала законопроект 9046: про 4 обов'язкові предмети на ДПА
ДПА вернется, и сразу по четырем предметам? Рада поддержала новый законопроект в первом чтении

Видео
0:04:02
Ракетна атака РФ на Великдень: Ігнат розповів, чи буде вона

Ждать ли ракетную атаку на Пасху? Юрий Игнат прокомментировал панику в соцсетях
0:08:05
Бахмут
Враг одновременно наступает на четырех направлениях — Маляр о том, что происходит на фронте
Карта бойових дій в Україні
“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн
0:10:40
Наступление из Беларуси
Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью
0:03:08
Херсонская область новости
Восстановление после девяти месяцев обстрелов! Херсонцы собирают модульные городки
0:03:02
Виталий Кривицкий
Христос к нам приходит как врач. Мудрые слова епископа о боли украинцев во время войны
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Будет гораздо интереснее! В чем особенность Гвардии наступления и что бойцы думают о предстоящем контрнаступлении
0:01:54
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн
Сбивают вражеские БПЛА и отбивают атаки: карта боевых действий в Украине 10 апреля в режиме онлайн
0:03:47
Сім'ї полонених
Уже год никаких известий — семьи пленных о возвращении своих защитников
0:02:51
Плавні
Воду видели еще до полномасштабной войны! Как живут люди в прифронтовом селе Плавни
Больше видео
Куда обращаться, если твоего родственника военного взяли в плен
Читать дальше
Родственник-военнослужащий попал в плен к россиянам: что делать, куда обращаться и о чем позаботиться самому

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь