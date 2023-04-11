Валютные качели и варианты вложений: экономисты о курсе валют и укреплении гривны

Сейчас ситуация с курсом валют становится более контролируемой, чем несколько недель назад. Большинство украинцев успокоились, однако экономическая ситуация до сих пор остается не до конца понятной гражданам страны.

Член Совета Национального банка Украины Василий Фурман и исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказали о курсах валюты, инфляции и экономическом росте Украины.

Более того, эксперты поделились информацией, как лучше сохранять сбережения.

Сейчас также смотрят

Курс валют: почему доллар падает

По словам Василия Фурмана, за последние недели позиция гривны укрепилась, что положительно влияет на экономику страны в целом. На это оказывает влияние несколько, на первый взгляд, неочевидных факторов.

Весной гривна всегда укрепляется, такая тенденция наблюдалась и раньше.

Действия НБУ: депозиты, ссуды.

Увеличение трансмиссионного механизма.

Помощь партнеров.

Оживление экономики.

— На экономическую ситуацию также влияют и события на фронте, — говорит Фурман.

Курс валют на сегодня

В банках Украины купля-продажа доллара колеблется от 37,10 до 38,40 грн за единицу.

За евро украинцы должны отдать от 39,90–40,90 до 40,40 –41,30.

При этом официальный курс валют от НБУ следующий:

В чем хранить сбережения

Сейчас многие эксперты придерживаются оптимистично сдержанных прогнозов по курсообразованию. Вместе с тем Фурман говорит, что сейчас хорошо хранить свои сбережения в гривнах.

— В целом, это зависит от того, у кого какая стратегия и какие планы. Не хочу настаивать, ведь можно держать свои сбережения и в долларах. Но также в Украине уже работают программы для облигаций или активов, — говорит член Совета Национального банка Украины.

Павел Мартышев уверяет: частая скупка валюты иррациональна, поскольку гривневая инфляция перегонит девальвацию.

По его мнению, неплохим вариантом сохранения средств будет вложение их в депозиты, а также различные счета в долларах, евро и гривнах.

— Обратите внимание на депозиты малых банков с высокими ставками, потому что они подпадают под программу гарантирования вкладов, — говорит эксперт.

Также оба эксперта отметили, что экономика страны также зависит от рабочих мест в Украине уже сейчас. А какие профессии будут необходимы после победы и как не потерять работу сейчас, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!