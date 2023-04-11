Економія

Валютні гойдалки та варіанти вкладень: економісти про курс валют та укріплення гривні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 18:00
Курс валют
Фото: Pexels

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