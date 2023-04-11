Валютні гойдалки та варіанти вкладень: економісти про курс валют та укріплення гривні

Нині ситуація з курсом валют стає більш контрольованою, ніж кілька тижнів тому. Більшість українців заспокоїлися, проте економічна ситуація досі залишається не до кінця зрозумілою для громадян країни.

Член Ради Національного банку України Василь Фурман та дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев розповіли про курси валюти, інфляцію та економічне зростання України.

Ба більше, експерти поділилися інформацією, як краще зберігати заощадження.

Зараз також дивляться

Курс валют: чому долар падає

За словами Василя Фурмана, протягом останніх тижнів позиція гривні укріпилася, що позитивно впливає на економіку країни в цілому. На це впливає кілька, на перший погляд, неочевидних факторів.

Навесні гривня завжди укріплюється, така тенденція спостерігалася й раніше.

Дії НБУ: депозити, позики.

Збільшення трансмісійного механізму.

Допомога партнерів.

Пожвавлення економіки.

— На економічну ситуацію однозначно також впливають і події на фронті, — каже Фурман.

Курс валют на сьогодні

У банках України купівля-продаж долара коливається у межах від 37,10 до 38,40 грн за одиницю.

За євро українці мають віддати від 39,90 до 41,30.

А офіційний курс валют від НБУ такий:

У чому зберігати заощадження

Нині багато експертів дотримуються оптимістично стриманих прогнозів щодо курсоутворення. Разом з тим Фурман каже, що зараз добре зберігати свої заощадження у гривнях.

— Загалом це залежить від того, в кого яка стратегія та які плани. Не хочу наполягати, адже можна тримати свої заощадження і в доларах. Але також в Україні вже працюють програми для облігацій чи активів, — каже член Ради Національного банку України.

Павло Мартишев запевняє: часто скуповувати валюту — ірраціонально, оскільки гривнева інфляція пережене девальвацію.

Тож, на його думку, непоганим варіантом збереження коштів буде вкласти їх у депозити, а також різні рахунки в доларах, євро та гривнях.

— Зверніть увагу на депозити малих банків з високими ставками, бо вони підпадають під програму гарантування вкладів, — каже експерт.

Також обидва експерти зазначили, що економіка країни залежить від робочих місць в Україні вже зараз. А які професії будуть необхідні після перемоги та як не втратити роботу зараз, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!