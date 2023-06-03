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Действительно дешевеет? Какой курс доллара и евро на сегодня

Богдана Савчук 03 июня 2023, 23:30
долар та євро
Фото: Pexels

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