Действительно дешевеет? Какой курс доллара и евро на сегодня

Если НБУ дает стабильный официальный курс доллара и евро, то ситуация в валютных обменниках несколько иная.

Наблюдается, что курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил понижение. Такую же тенденцию можно заметить и с дешевеющей европейской валютой.

Об этом сообщает официальный портал Министерства финансов Украины.

Курс доллара

По состоянию на 3 июня доллар в обменниках, банках и частных лиц в среднем можно приобрести за 37,10 грн, а продать — за 37,25 грн. Существенно падает самая продажа, к примеру, курс доллара по Украине на утро 2 июня упал и составлял 37,50 гривны.

Что касается обменников, то покупка одного доллара будет равна — в среднем 37,08 грн, а продажа — 37,22 грн.

Курс доллара в банках Украины покупают за 37,00 грн, а продают за 37,45 грн.

Курс евро

Согласно порталу Министерства финансов, банки, обменники и частные лица покупают евро в среднем по 40,10 грн. Продажа евро также падает, 2 июня он упал на 5 копеек до 40,55 гривны, по состоянию на сегодня она составляет уже 40,31 грн.

Евро в обменниках сегодня продается в среднем по 40,30 грн, покупают евро по 40,10 грн.

Средний курс евро в банках составляет: покупка – 40,00, продажа – 40,55 грн.

Официальные курсы доллара и евро

На самом деле официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и соответственно:

36,5686 гривны за доллар;

39,1522 гривны за евро;

Прогнозы по изменению рынка валют

Финансовые эксперты считают, что оснований смены официального курса нет. Об этом, например, заявил глава аналитического департамента IК Concorde Capital Александр Паращий.

— Мое видение: НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 грн/долл. в течение всего 2023 года. Пока что поступления от международных партнеров (3,5-5 млрд долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2-3 млрд долларов в месяц), нет смысла менять курс, — отметил эксперт.

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