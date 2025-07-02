Для тебя Экономия

Почему растет евро в Украине: просто объяснение причин и прогноз до конца года

Богдана Макалюк, журналист сайта 02 июля 2025, 14:45
Почему растет евро в Украине
Фото Unsplash

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