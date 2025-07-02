Почему растет евро в Украине: просто объяснение причин и прогноз до конца года

В последнее время внимание украинцев переключилось с удорожания доллара на удорожание евро. Курс этой валюты уже побил рекорд по самому дорогому значению в Украине. Поэтому многие задумываются, почему растет евро в Украине и что будет с этой валютой дальше.

Прежде всего, стоит отметить, что евро в Украине растет не только из-за традиционного спроса, на это влияют также глобальные факторы: усиление европейской валюты трактуется как сигнал прочной экономики ЕС, одновременно доллар слабеет из-за торговых рисков с США.

Читай в материале о причинах подорожания евро и каков прогноз на 2025 год.

Почему поднялся курс евро

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности одного из банков Тарас Лесовой рассказал Факты ICTV о росте европейской валюты.

Он отметил, что евро укрепляется на мировых рынках, а доллар наоборот снижается. По его словам, главная причина — это таможенная политика США и связанный с этим определенный “винегрет” фондовых потерь (падений), ожиданий и надежд, что все как-нибудь наладится в мировой экономике.

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Кроме того, европейская валюта укрепляется глобально через положительные экономические сигналы Европейского Центробанка и масштабные инвестиционные программы (фонд обороны, инфраструктура).

В Украине на потребность евро влияет и то, что украинские бизнесы активно покупают евровалюту для импорта горючего и товаров из ЕС.

Эксперт в сфере финансов Елена Соседка в комментарии для УНН рассказала, что на евровалюту влияют и разные спекуляции.

Ее нередко привлекают для “коротких” арбитражных операций, когда наблюдаются колебания курса доллара по отношению к европейской валюте на международных рынках, отмечает эксперт.

Часто именно на этой валюте “играют”, когда возникает хоть минимальный спрос. Это создает впечатление искусственного роста, но с точки зрения рынка это классический эффект ограниченного предложения, — акцентировала она.

Курс евро 2025: прогноз

Соседка прогнозирует, что до конца года курс европейская валюта вполне может вырасти и достичь уровня 49-50 грн. Она советует внимательно следить за рынком и выбирать проверенные банковские платформы.

Если ты держишь сбережения в валюте и постоянно покупаешь ее, ты должен уметь распознавать фальшивые купюры, чтобы не попасть в беду. Ранее мы рассказывали, как проверить доллары на подлинность.

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