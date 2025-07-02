Чому зростає євро в Україні: просто пояснення причин та прогноз до кінця року

Останнім часом увага українців перемкнулася з дорожчання долара на дорожчання євро. Курс цієї валюти вже побив рекорд щодо найдорожчого значення в Україні. Тож багато людей замислюється, чому зростає євро в Україні та що буде з цією валютою далі.

Насамперед варто зауважити, що євро в Україні росте не лише через традиційний попит, на це впливають також глобальні фактори: посилення європейської валюти трактується як сигнал міцної економіки ЄС, одночасно долар слабшає через торгові ризики з США.

Читай у матеріалі про причини подорожчання євро та який прогноз на 2025 рік.

Чому піднявся курс євро

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності одного з банків Тарас Лєсовий розповів для Факти ICTV щодо зростання європейської валюти.

Він зазначив, що євро зміцнюється на світових ринках, а долар навпаки — знижується. За його словами, головна причина — це митна політика США та пов’язаний із цим певний “вінегрет” фондових втрат (падінь), очікувань і сподівань, що все якось налагодиться у світовій економіці.

Читати на тему Найдорожча валюта у світі 2025: чому не долар і не євро Яка валюта найдорожча у світі та чому.

Крім цього, європейська валюта зміцнюється глобально через позитивні економічні сигнали Європейського Центробанку і масштабні інвестиційні програми (фонд оборони, інфраструктура).

В Україні на потрібність євро впливає й те, що українські бізнеси активно купують євровалюти для імпорту пального та товарів з ЄС.

Експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка в коментарі для УНН розповіла, що на євровалюту впливають й різні спекуляції.

Її нерідко залучають для “коротких” арбітражних операцій, коли спостерігаються коливання курсу долара щодо європейської валюти на міжнародних ринках, зазначає експертка.

Часто саме на цій валюті “грають”, коли виникає хоч мінімальний попит. Це створює враження штучного зростання, але з погляду ринку — це класичний ефект обмеженої пропозиції, — акцентувала вона.

Курс євро 2025: прогноз

Сосєдка прогнозує, що до кінця року курс європейської валюти цілком може зрости й досягти рівня 49-50 грн. Вона радить уважно стежити за ринком та обирати перевірені банківські платформи.

Якщо ти тримаєш збереження у валюті та постійно купуєш її, ти маєш вміти розпізнавати фальшиві купюри, щоб не втрапити в халепу. Раніше ми розповідали, як перевірити долари на справжність.

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