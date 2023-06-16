Зберігаєш заощадження у валюті, але чи можеш розпізнати справжність? Як перевірити, чи не фальшиві долари

Більшість людей зберігають свої заощадження у валюті, здебільшого — у доларах. Багато хто купує в обмінниках або “з рук” у знайомих.
Адже так може бути дешевше. Але в такий спосіб є високий ризик отримати фальшиві долари. Ми розповімо, як перевірити долари на справжність.
Найчастіше підробляють купюри номіналом $100. Це найходовіша купюра з Бенджаміном Франкліном на аверсі.
Щоб не потрапити на вудку шахраїв, треба знати, які взагалі існують доларові купюри. Це банкноти номіналом $100, $50,$ 20, $10, $5, $2 та $1.
Щоб не потрапити на вудку шахраїв, треба знати, які взагалі існують доларові купюри. Це банкноти номіналом $100, $50,$ 20, $10, $5, $2 та $1.
При купівлі валюти потрібно брати цілі та розгладжені банкноти, адже фальшивку часто намагаються приховати видимим зношуванням купюри. Крім того, на справжніх банкнотах мають бути водяні знаки, вдруковані стрічки, сітловідбивальні елементи та інші атрибути захисту, властиві тій чи іншій валюті.
Як визначити справжні долари:
Крім того, справжність доларів можна визначити за символами серійного номера. На кожній банкноті є свій унікальний номер, який складається з одинадцяти цифр та букв. Він двічі повторюється на лицьовій стороні купюри.
Не так давно усі обговорювали дефолт США. Раніше ми розповідали, що буде з доларом, якщо США оголосять дефолт.
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