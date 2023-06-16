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Зберігаєш заощадження у валюті, але чи можеш розпізнати справжність? Як перевірити, чи не фальшиві долари

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2023, 15:30
Як перевірити долари на справжність: поради та лайфхаки
Фото: Pexels

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