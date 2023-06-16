Зберігаєш заощадження у валюті, але чи можеш розпізнати справжність? Як перевірити, чи не фальшиві долари

Більшість людей зберігають свої заощадження у валюті, здебільшого — у доларах. Багато хто купує в обмінниках або “з рук” у знайомих.

Адже так може бути дешевше. Але в такий спосіб є високий ризик отримати фальшиві долари. Ми розповімо, як перевірити долари на справжність.

Як перевірити долари на справжність: поради

Найчастіше підробляють купюри номіналом $100. Це найходовіша купюра з Бенджаміном Франкліном на аверсі.

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Щоб не потрапити на вудку шахраїв, треба знати, які взагалі існують доларові купюри. Це банкноти номіналом $100, $50,$ 20, $10, $5, $2 та $1.

При купівлі валюти потрібно брати цілі та розгладжені банкноти, адже фальшивку часто намагаються приховати видимим зношуванням купюри. Крім того, на справжніх банкнотах мають бути водяні знаки, вдруковані стрічки, сітловідбивальні елементи та інші атрибути захисту, властиві тій чи іншій валюті.

Як визначити справжні долари:

зверни увагу на фонові лінії малюнків — вони повинні бути чіткими та плавними;

папір, з якого зроблено банкноту, повинен бути шорстким і бархатистим на дотик, адже у складі є бавовна та льон;

обов’язково повинні бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що випустив банкноту;

коли ти просвічуєш купюру, повинні бути видні водяні знаки. Зазначаємо, що вони мають бути однаковими з обох боків та розташовуватися праворуч від портрета;

захисна смужка повинна змінювати колір на зелений в ультрафіолетовому світлі;

також нові 100-доларові купюри мають синю тривимірну захисну стрічку із зображенням чисел.

Крім того, справжність доларів можна визначити за символами серійного номера. На кожній банкноті є свій унікальний номер, який складається з одинадцяти цифр та букв. Він двічі повторюється на лицьовій стороні купюри.

Не так давно усі обговорювали дефолт США. Раніше ми розповідали, що буде з доларом, якщо США оголосять дефолт.

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