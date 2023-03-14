Як накопичувати гроші під час війни: поради та схеми, які тобі знадобляться

Фінансова подушка у вигляді накопичених коштів — це перспектива, яка забезпечить тобі впевненість у майбутньому дні. Проте цим вмінням володіють далеко не всі, зважаючи на те, що зарплати зовсім невеликі та й цінники у магазинах не найнижчі.

Економія грошей здається складною справою, проте якщо знати основні правила її роботи, то збирати гроші може бути набагато легше, ніж здається.

Як все таки почати збирати гроші за допомогою різних схем та порад, читай у нашому матеріалі.

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Чому варто відкладати гроші?

З початком повномасштабного вторгнення чи не кожен українець стикався з фінансовими проблемами та переконався у важливості заощадження. Заощадження є важливою подушкою безпеки, коли трапляється щось несподіване: негайний переїзд чи потреба у невідкладній медичній допомозі.

Варто пам’ятати, що заощадження будь-якої суми грошей, незалежно від того, наскільки вона мала, покращить ваш фінансовий добробут.

Всі звикли жити “від зарплати до зарплати” чи витрачати її повністю. Цей процес можна назвати “фінансовою бідністю”. Вона з’являється через відсутність фінансової грамотності, але її можна подолати, якщо знати певні схеми та правила.

З чого почати заощадження

Порадами та схемами щодо заощадження грошей поділився фінансовий експерт Дмитро Остапенко.

Найперше потрібно проаналізувати ваш фінансовий стан, а саме визначити яку суму грошей ви заробляєте і яку частину з неї витрачаєте. Корисною порадою стане виписувати усі ваші витрати, починаючи з найменших. Так можна дізнатися їх загальну суму та на що вони переважно використовуються.

Найкраща фінансова подушка – це заощадження, яких людині може вистачити на 6 місяців.

Варто звернути увагу на те, щоб витрати у жодному разі не покривали прибутки. Це збереже хоча б частину коштів. Також у пригоді стане вміння правильно розставляти пріоритети витрат.

Як накопичити гроші

Також швидше зменшити витрати та зосередити увагу на економії грошей допоможуть практичні поради:

Перестань робити імпульсивні покупки. Натомість обдумуй кожну покупку ретельно.

Встанови граничні ліміти витрат на місяць.

Заведи карту з кешбеком та використовуй знижки.

Фіксуй свої витрати за допомогою додатків або блокнота.

Не починай тотально економити – це призведе до зриву.

Отримуй з відкладених грошей відсотки.

Почни відкладати з невеликих сум, поступово їх збільшуючи.

Якими методами можна накопичити гроші

Для ефективнішого заощадження до практичних порад ще можна додати фінансові схеми. Розглянемо декілька з них.

Правило 20 на 80

Головний принцип правила – це поділ зарплати у відсотковому співвідношенні. Тобто, 20% від суми зарплати потрібно відкласти на окремий рахунок, натомість інші 80% залишаються на життя і щоденні витрати.

Ця схема ефективна, навіть коли у тебе невеликий заробіток. Головне — спочатку відкласти потрібну суму і тільки тоді починати витрачати основну.

Непомітні накопичення

Ця схема дуже проста у використанні. Основний момент – відкладати 10% від будь-якого прибутку на окремий рахунок чи іншу валюту.

Відкладаючи цю незначну суму, ти не помічатимеш суттєвих змін чи дискомфорту, а гроші будуть накопичуватися.

33 на 33

Іншими словами цю схему можна назвати ще мультивалютною. Тобто, зберігати певні суми грошей у різних валютах (гривні, долари, євро тощо).

Наприклад, 33% від своєї зарплати ти зберігаєш в гривнях, 33% – в євро та 33% – в доларах. Якщо мати такий особистий капітал, розкладений по трьох валютам, то виходить, що ти нічого не втрачаєш. До того ж оберігаєш себе від фінансових коливань валют.

Спеціальні банківські додатки

У мобільних додатках від банку можна увімкнути функцію збереження коштів. Переважно вона має назву “Скарбничка”. Працює вона наступним чином: після надходження коштів на картку обрана тобою сума або відсоток буде автоматично відкладатися у скарбничку.

З часом після кожної операції з банківською картою у тебе назбирається чимала сума.

Правило 50/30/20

Схема схожа до першої, але має більше нюансів. Головне правильно — розділити суму за певними критеріями. А саме:

50% – планові витрати

30% – спонтанні витрати

20% – на заощадження

Але всі ці методи, схеми та правила накопичення не будуть працювати, якщо вони не будуть регулярними. Про це завжди потрібно пам’ятати та відкладати певний відсоток від прибутку.

Проте варто не забувати, в який неспокійний час ми живемо та вміти правильно поводитись з грошима. Раніше Вікна розповідали про те, як витрачати та вкладати гроші під час і після війни.