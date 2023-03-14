Економія

Як накопичувати гроші під час війни: поради та схеми, які тобі знадобляться

Богдана Савчук 14 Березня 2023, 14:00
основні правила накопичення грошей
Фото: Pexels

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