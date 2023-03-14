Как накапливать деньги во время войны: советы и схемы, которые тебе понадобятся

Финансовая подушка в виде накопившихся средств – это перспектива, которая обеспечит тебе уверенность в будущем дне. Однако этим умения обладают далеко не все, учитывая, что зарплаты совсем небольшие и ценники в магазинах не самые низкие.
Экономия денег кажется сложным делом, однако если знать основные правила ее работы, то собирать деньги может быть гораздо легче, чем кажется.
О том, как все же начать копить деньги с помощью разных схем и советов, читай в нашем материале.
С началом полномасштабного вторжения каждый украинец сталкивался с финансовыми проблемами и убедился в важности сбережения. Экономия является важной подушкой безопасности, когда случается неожиданное: немедленный переезд или потребность в неотложной медицинской помощи.
Следует помнить, что сбережения любой суммы денег, независимо от того, насколько она мала, улучшит твое финансовое благосостояние.
Следует помнить, что сбережения любой суммы денег, независимо от того, насколько она мала, улучшит твое финансовое благосостояние.
Все привыкли жить от зарплаты к зарплате или тратить ее полностью. Этот процесс можно назвать “финансовой бедностью“. Она возникает из-за отсутствия финансовой грамотности, но ее можно преодолеть, если знать определенные схемы и правила.
Советами и схемами по сбережению денег поделился финансовый эксперт Дмитрий Остапенко.
Прежде всего нужно проанализировать свое финансовое состояние, а именно определить, какую сумму денег ты зарабатываешь и какую часть из нее тратишь. Полезным советом станет выписывать все ваши расходы, начиная с самых маленьких. Так можно узнать их общую сумму и на что они в основном используются.
Лучшая финансовая подушка – это сбережения, которых человеку может хватить на 6 месяцев.
Лучшая финансовая подушка – это сбережения, которых человеку может хватить на 6 месяцев.
Следует обратить внимание на то, чтобы расходы ни в коем случае не покрывали доходы, это сохранит хотя бы часть средств. Также пригодится умение правильно расставлять приоритеты затрат.
Также быстрее снизить затраты и сосредоточить внимание на экономии денег помогут практические советы:
Фото: Pexels
Для более эффективного сбережения к практическим советам еще можно добавить финансовые схемы. Рассмотрим несколько из них.
Главный принцип правила – это разделение зарплаты в соотношении. То есть 20% от суммы зарплаты нужно отложить на отдельный счет, а остальные 80% остаются на жизнь и ежедневные расходы.
Эта схема эффективна, даже если у тебя небольшой заработок. Главное — сначала отложить нужную сумму и только тогда начинать тратить основную.
Эта схема очень проста в использовании. Основной момент – откладывать 10% от любой прибыли на отдельный счет или другую валюту.
Откладывая эту незначительную сумму, ты не заметишь существенных изменений или дискомфорта, а деньги будут накапливаться.
Эту схему можно назвать еще мультивалютной. То есть, сохранять определенные суммы денег в разных валютах (гривны, доллары, евро и т.д.).
К примеру, 33% от своей зарплаты ты хранишь в гривнах, 33% – в евро и 33% – в долларах. Если иметь такой личный капитал, разложенный по трем валютам, то выходит, что ты ничего не теряешь. К тому же, оберегаешь себя от денежных колебаний валют.
В мобильных приложениях от банка можно включить функцию хранения средств. Преимущественно она называется Копилка. Работает она следующим образом: после поступления средств на карту выбранная тобой сумма или процент будет автоматически откладываться в копилку.
Со временем после каждой операции с банковской картой у тебя накопится большая сумма.
Схема похожа на первую, но имеет больше нюансов. Главное — правильно разделить сумму по определенным критериям. А именно:
Но все эти способы, схемы и правила скопления не будут работать, если они не будут постоянными. Об этом всегда следует помнить и откладывать определенный процент от прибыли.
Однако стоит не забывать, в какое беспокойное время мы живем и уметь правильно обращаться с деньгами. Ранее окна рассказывали о том, как тратить и вкладывать деньги во время и после войны.