Как накапливать деньги во время войны: советы и схемы, которые тебе понадобятся

Финансовая подушка в виде накопившихся средств – это перспектива, которая обеспечит тебе уверенность в будущем дне. Однако этим умения обладают далеко не все, учитывая, что зарплаты совсем небольшие и ценники в магазинах не самые низкие.

Экономия денег кажется сложным делом, однако если знать основные правила ее работы, то собирать деньги может быть гораздо легче, чем кажется.

О том, как все же начать копить деньги с помощью разных схем и советов, читай в нашем материале.

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Почему стоит откладывать деньги?

С началом полномасштабного вторжения каждый украинец сталкивался с финансовыми проблемами и убедился в важности сбережения. Экономия является важной подушкой безопасности, когда случается неожиданное: немедленный переезд или потребность в неотложной медицинской помощи.

Следует помнить, что сбережения любой суммы денег, независимо от того, насколько она мала, улучшит твое финансовое благосостояние.

Все привыкли жить от зарплаты к зарплате или тратить ее полностью. Этот процесс можно назвать “финансовой бедностью“. Она возникает из-за отсутствия финансовой грамотности, но ее можно преодолеть, если знать определенные схемы и правила.

С чего начать сбережения

Советами и схемами по сбережению денег поделился финансовый эксперт Дмитрий Остапенко.

Прежде всего нужно проанализировать свое финансовое состояние, а именно определить, какую сумму денег ты зарабатываешь и какую часть из нее тратишь. Полезным советом станет выписывать все ваши расходы, начиная с самых маленьких. Так можно узнать их общую сумму и на что они в основном используются.

Лучшая финансовая подушка – это сбережения, которых человеку может хватить на 6 месяцев.

Следует обратить внимание на то, чтобы расходы ни в коем случае не покрывали доходы, это сохранит хотя бы часть средств. Также пригодится умение правильно расставлять приоритеты затрат.

Как накопить деньги

Также быстрее снизить затраты и сосредоточить внимание на экономии денег помогут практические советы:

Перестань совершать импульсивные покупки.

Вместо этого обдумывай каждую покупку тщательно.

Установи предельные лимиты расходов в месяц.

Заведи карту с кэшбеком и используйте скидки.

Фиксируй свои расходы с помощью приложений или блокнота.

Не начинай тотально экономить – это приведет к срыву.

Получай из отложенных денег проценты.

Начни откладывать с небольших сумм, постепенно увеличивая их.

Методы, как можно накопить деньги

Для более эффективного сбережения к практическим советам еще можно добавить финансовые схемы. Рассмотрим несколько из них.

Правило 20 на 80

Главный принцип правила – это разделение зарплаты в соотношении. То есть 20% от суммы зарплаты нужно отложить на отдельный счет, а остальные 80% остаются на жизнь и ежедневные расходы.

Эта схема эффективна, даже если у тебя небольшой заработок. Главное — сначала отложить нужную сумму и только тогда начинать тратить основную.

Незаметные накопления

Эта схема очень проста в использовании. Основной момент – откладывать 10% от любой прибыли на отдельный счет или другую валюту.

Откладывая эту незначительную сумму, ты не заметишь существенных изменений или дискомфорта, а деньги будут накапливаться.

33 на 33

Эту схему можно назвать еще мультивалютной. То есть, сохранять определенные суммы денег в разных валютах (гривны, доллары, евро и т.д.).

К примеру, 33% от своей зарплаты ты хранишь в гривнах, 33% – в евро и 33% – в долларах. Если иметь такой личный капитал, разложенный по трем валютам, то выходит, что ты ничего не теряешь. К тому же, оберегаешь себя от денежных колебаний валют.

Специальные банковские приложения

В мобильных приложениях от банка можно включить функцию хранения средств. Преимущественно она называется Копилка. Работает она следующим образом: после поступления средств на карту выбранная тобой сумма или процент будет автоматически откладываться в копилку.

Со временем после каждой операции с банковской картой у тебя накопится большая сумма.

Правило 50/30/20

Схема похожа на первую, но имеет больше нюансов. Главное — правильно разделить сумму по определенным критериям. А именно:

50% – плановые расходы

30% – спонтанные расходы

20% – на сбережения

Но все эти способы, схемы и правила скопления не будут работать, если они не будут постоянными. Об этом всегда следует помнить и откладывать определенный процент от прибыли.

Однако стоит не забывать, в какое беспокойное время мы живем и уметь правильно обращаться с деньгами. Ранее окна рассказывали о том, как тратить и вкладывать деньги во время и после войны.