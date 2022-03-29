Как тебе контролировать свой кошелек во время и после войны. Десять рекомендаций от эксперта Василия Матия

Часть украинцев с первого дня войны оказалась в финансовом затруднении. Речь идет преимущественно о людях, которые убегали и убегают из горячих точек, покинули жилье и офлайн-работу.

Кто-то потерял работу, проекты, заказы — и так по всей стране, даже в самых безопасных регионах, городах. Сейчас большинству по-своему сложно.

В то же время экономический сценарий украинских семей в контексте нынешних событий мог быть несколько иным, менее стрессовым. Финансовая грамотность помогла бы избежать определенных потерь и добавила бы некую стабильность.

С другой стороны, война способна показать, что в дальнейшем, когда наступит мир, нам всем следует тщательнее заняться личным бюджетом. Ключевое понятие — научиться жить в плюс, а не в минус.

Как этого достичь — рассказываем совместно с инвестиционным советником Василием Матием.

Говорим о финансовых ошибках, которые украинцы совершали до войны, и как не допускать их в дальнейшем, а наоборот — стремительнее двигаться к благополучию.

Как важно было действовать до войны, чтобы теперь финансово было немного легче

Доходы всегда должны преобладать, и ежемесячно нужно что-то откладывать

Василий Матий объясняет, что основной принцип финансовой грамотности в том, чтобы больше зарабатывать, чем тратить. Не жить от зарплаты до зарплаты, не возлагать надежды на кредитную карту. Вместо этого постоянно формировать сбережения, грамотно распределять их и заставлять деньги работать на вас.

Когда доходы превышают расходы, тогда остаются свободные средства. Затем их можно естественно размещать, делать из них финансовую подушку безопасности, наращивать тот “жирок”, который обеспечивает нам устойчивость в турбулентные времена, когда происходит что-то непредсказуемое, негативное.

Чтобы понимать баланс семейного бюджета, четко фиксируй прибыль и расходы. Для этого есть разнообразные мобильные приложения.

Откладывай хотя бы 10% от каждого поступления и увеличивай этот процент.

Диверсификация доходов — не все яйца в одну корзину

Еще один принцип финансовой грамотности — диверсификация доходов. А именно — их сохранение в разной валюте, в разных активах. У тебя под подушкой есть наличные в гривне? Значит они просто есть, не работают на тебя, а только обесцениваются инфляцией. А вот активы — это инвестиционные счета, ценные бумаги, ценные металлы, бизнес, недвижимость и т.д.

С другой стороны, свое дело, как показала война, становится относительной стабильностью, если его нужно оставить.

Например, у украинских предпринимателей есть бизнес в Украине, который приносит хороший доход. У них не было желания просчитывать какие-то негативные сценарии, ведь дело отлажено, системное, для чего придумывать что-то другое? Но практика показывает, что да, это нужно было делать.

Рассмотрим ситуацию. У человека имеется кафе в Киеве. Это достойная, но единственная его прибыль. У бизнеса есть юрисдикция в Украине и выручка в гривне. В условиях войны — это яйца в одной корзине. Поэтому постоянно важно иметь несколько планов Б.

— Диверсификация является тем средством, которое могло бы подготовить и обеспечить уверенность в разных ситуациях. К примеру, украинцы уже давно имеют возможность полностью легально хранить сбережения на зарубежных инвестиционных счетах. И речь не идет о миллионерах. В 2021-м эта возможность стала удивительно доступной, лояльной. Можно открыть счет и поставить тысячу долларов.

То есть нужно так действовать, чтобы финансовая подушка везде могла быть с тобой, во всех точках мира.

Необходимость “мягких” навыков

Война четко демонстрирует необходимость личной гибкости, “мягких” навыков:

Это о высоком уровне коммуникации, эмоциональном интеллекте, менеджерских, управленческих умениях.

Это об интеграции в новую экономику, позволяющую работать повсюду при наличии интернета.

Это о стремительном решении сменить работу или даже профессию.

Это видение того, как трансформировать любимое хобби в прибыль.

И сейчас, и всегда ценно мыслить глобально, общаться со всем миром и хорошо знать хотя бы английский. Что касается английского, то он априори должен быть, ведь облегчает жизнь тем, кто бежал от войны за границу.

Василий Матий предполагает, что коронакризис мог побудить нас к культивированию “мягких” навыков.

У меня есть такое мнение, что коронакризис был тренировкой. Есть что-то похожее в этих двух ситуациях. Тогда из-за глобальных потрясений кто-то потерял работу, у кого-то уменьшился доход. Это была также стрессовая ситуация, которая сильно повлияла на экономику мира, Украины, на многих украинцев, в том числе. Что мы тогда поняли? Мы поняли важность “мягких” навыков.

Людям с такими умениями гораздо проще приспособиться к переменам, перейти на удаленную работу или найти новую. Они чувствуют себя более уверенными и стойкими.

Как война трансформирует стереотипы украинцев о благосостоянии. Что нам нужно кардинально менять

В дальнейшем наши устоявшиеся взгляды получат свежее видение ценности собственного жилья, денег, работы, стабильности.

Без эмоций к недвижимости

Что касается личных квадратных метров, то они могут восприниматься по-новому. Среди украинцев укоренено мнение, что необходимо иметь свою квартиру. При этом Василий говорит, что европейцы 20+, 30+ значительно проще относятся к недвижимости, поэтому не привязываются к месту и вещам.

— В Европе недвижимость дороже, чем в Украине. Но там за нее не держатся так крепко, как у нас. Мне кажется, что во многом наша страсть к собственному жилью связана с двумя причинами. Первая: люди не знают альтернативы. Вторая: поколение наших родителей, дедушек и бабушек так же жили в сложные и нестабильные времена, и недвижимость тогда была очень желанной, являясь эталонным маркером социального статуса и социальной безопасности.

По мнению эксперта, современный широкий рынок жилья и война подтверждают, что нерационально владеть, а можно арендовать. Тем более, своя квартира — это не только финансовый вопрос, но и психологический, ведь гораздо труднее оставлять пространство, в которое вложены деньги, время и душа.

Человек эмоционально относится к собственному жилью, привязывается, больше в него инвестирует. Но тогда гораздо труднее покидать дом, уровень стресса значительно выше. Если человек арендует квартиру, то он, во-первых, менее склонен обрастать большим количеством вещей. Во-вторых, более мобильный: берешь свои сумки, едешь в другой город и обустраиваешься там.

Рациональное отношение к доходам, расходам и форматам сбережений

Если до сих пор кто-то не слишком формировал семейный бюджет на месяц, квартал, год, не занимался планированием расходов и разбрасывался деньгами, то война способна изменить эти привычки.

То есть никогда не поздно начать финансовую грамотность. Тем более, в этих экстремальных условиях мы больше всего фокусируемся на базовых расходах — это еда, медикаменты, коммунальные услуги.

Можешь что-то отложить? Тогда изо всех сил создавай финансовую подушку.

Если мы привыкли расходовать средства, то нужно перенастраиваться, формировать сбережения, хотя бы небольшую сумму.

Кто продолжает надеяться на кредитку, есть смысл пересмотреть эту позицию. С одной стороны, банки во время войны дают доступ к кредитам, но это делает нас боле слабыми.

Мы должны понимать, что когда рассчитываемся за кредит, то отдаем самый ценный ресурс — наше время.

Что касается отложенных средств, то недостаточно держать наличку дома. Кроме того, что ее съедает инфляция, в условиях войны она становится еще и рискованной. Большие суммы опасно перевозить, также возрастают риски мародерства. Выход — диверсифицировать — формировать доходы в разных валютах, активах, юрисдикциях. Не держаться исключительно за кэш, ведь, несмотря ни на что, украинская финансовая система слаженно работает.

— Должно прийти осознание, что наличные дома — это просто деньги, которые лежат и обесцениваются. Если же они на депозитном счете, то начинается их работа благодаря накоплению процентов, что защищает средства от обесценивания инфляцией. Следующий уровень увеличения своих доходов — инвестиции.

Меньше физического капитала

Война демонстрирует, что в мгновение ока надо все бросать и ехать. Тогда в дальнейшем есть ли смысл покупать недвижимость и много бытовых вещей?

Необременение себя дорогим активом в конкретных регионах сделает нас более сильными и приспособленными к бурному настоящему.

Готовность сменить профессию

Война должна закалить нас до гибкости и мгновенных изменений в деятельности. Есть смысл тщательнее изучать международные платформы с предложениями работы, фриланса, партнерства. Следует в целом хорошо ориентироваться в диджитал-рынке.

— Именно теперь нужно понять, какая наша слабая сторона в финансовом плане. Если мы видим, что наша профессия не приспособлена к финансовым шокам, когда в дальнейшем трудно найти новую работу, то следует начинать осваивать что-то новое. Изучать то, что пользуется спросом в современной цифровой эпохе, метавселенных и социальных сетях.

Укрепление имеющихся отношений и как можно больше новых знакомств

В 2022 году мы четко осознали ценность связей, контактов. И даже не столько в родном городе, сколько в более безопасных регионах Украины и за рубежом. Согласись, спокойнее ехать куда-нибудь, зная, что там вам помогут знакомые.

Аналогично и не менее важно развивать рабочее партнерство с Украиной и миром, ведь это поможет с работой в кризисных ситуациях.

Человеческие взаимоотношения являются большим социальным капиталом.

Постоянный выход из зоны комфорта и мгновенный отклик на изменения

Чтобы в дальнейшем легче чувствовать себя в стрессе, стоит тренироваться, то есть постоянно выходить за пределы своего мыльного пузырька. Кроме того, важна молниеносность в решениях.

В каждой кризисной ситуации нужно максимально быстро реагировать на изменения, чтобы первым найти лучшие возможности.

Кризис = новые старты

Сейчас сложно всем. Однако все будет хорошо, особенно если в нестабильности увидеть перспективы. Возможно, пришло время открыть скрытые таланты, монетизировать хобби, подтянуть английский, заняться своим CV и т.д.

— Любой кризис — это стресс, но вместе с тем и возможность. Мы можем без эмоций, сохраняя трезвый ум, проанализировать эту ситуацию. Массовое переселение граждан будет менять конъюнктуру многих рынков в Украине и других странах. За рубежом и в Украине будут востребованы определенные сервисы, ранее не столь актуальные.

И напоследок — об украинской семье в мирное время. Она обязательно станет другой.

Новая украинская семья будет мудрее, более финансово грамотной, более сильной, более приспособленной, более социально-экономически активной.

P.S. Украинцы действительно находят себя по-новому, мы как раз рассказывали о том, как выживает бизнес во время войны.