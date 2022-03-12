Как выживает бизнес во время войны — истории украинских предпринимательниц

С начала войны России против Украины уже пострадали почти все секторы экономики. Владельцы малого и среднего бизнеса несут самые большие финансовые потери.

WoMo собрали истории отчаянных женщин, которые планируют восстановить не только свой бизнес, но и экономику Украины.

Растительная косметика VESNA

Мать и дочь Инна и Виктория Зализнюк – основательницы бренда растительной косметики VESNA в Украине. Имели производство и магазины.

К сожалению, лаборатории и нескольких магазинов уже нет, но девушки поддерживают экономику и доставляют товары из магазина в Мукачево. Их бренд приобщился к сбору средств на нужды территориальной обороны.

Инна и Виктория вместе с тремя детьми в Чехии, в это время их мужчины остались в местной территориальной обороне.

— Мы хотим вернуться в Украину и развивать экономику, но нам нужно продержаться здесь в этот период. Больше всего мы хотим производить снова свой украинский продукт.

— Очень скучаем по нашему производству и оборудованию, которое мы наращивали 7 лет. Сейчас думаем, как восстановить с нуля снова в новой стране, чтобы потом вернуть это все в Украину и пережить все эти события, — говорят они.

Производство текстиля LUXURY LINEN

У Элины Каниболоцкой было производство крафтового постельного белья, полотенец, штор и скатертей из льна.

Киевлянка вдохновилась воспоминаниями о бабушке и создала свой бренд. Ее изделия успешно продавались на маркетплейсах Etsy, Amazon и украинском рынке.

Война внесла коррективы даже в поставщиков – пришлось прекратить сотрудничество с белорусским льнокомбинатом. В то же время компания выбрала французский лён.

Сейчас хочу изучить процедуру открытия компании в Европе, изучить цены на ткани, найти на субподряде швей, упаковку и рекламную продукцию. Необходимо небольшое финансирование для старта.

Элина едет во Францию ​​вместе с мужем. Единственное, что успела унести, ноутбук с выходами на маркетплейсы.

Снабжение оборудованием — LabZona

Юлия Уварова – владелица компании по снабжению коммерческим промышленным оборудованием. Она ведет бизнес более 20 лет. Начинала в Макеевке и Донецке, а в 2014 переехала сначала в Бердянск, а затем в Харьков.

Это уже вторая ее эвакуация. На этот раз Юлия переехала в Гамбург, ей пришлось оставить технику и товар в Украине.

Перевела бизнес на онлайн и деятельность немного переформатировала. Добавили ковид-товары и работало нас уже три человека, один из которых — удаленно. Теперь я эвакуировалась из Харькова в Гамбург. Снова оставив все. Товар на Новой почте, склад и технику.

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