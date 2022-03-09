Эвакуация бизнеса во время войны: самое важное о правительственной инициативе

В правительстве предлагают бизнесу, который работает в регионах, где боевые действия продолжаются, эвакуировать мощности на запад Украины.

О такой возможности рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Речь идет прежде всего о предприятиях, которые производят товары первой необходимости.

Если вы владелец или менеджер такого предприятия и хотите полностью или частично перевезти производственные мощности на западную Украину и перевезти своих людей, пожалуйста — обращайтесь.

Желающие могут заполнить анкету по ссылке https://cutt.ly/GAT6GVn, в которой указать следующие данные:

название предприятия, ЕГРПОУ, адрес производства, специализацию;

возможность производства товаров/продукции для нужд оборонной сферы;

потребности в производственном помещении;

потребности в электроэнергии и дополнительных ресурсах (вода, газ и т.п.);

количество работников (и членов их семей);

количество оборудования и способ его транспортировки.

Чиновники уверяют, что для предприятий будут созданы все необходимые условия и возможности для трудоустройства работников.

Пока Вооруженные силы Украины мужественно защищают нашу землю, украинцы и бизнес сплачиваются, чтобы помогать военным и пострадавшим в результате российской агрессии. Как бизнес поддерживает украинские Вооруженные Силы читай по ссылке.