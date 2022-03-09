Эвакуация бизнеса во время войны: самое важное о правительственной инициативе

В правительстве предлагают бизнесу, который работает в регионах, где боевые действия продолжаются, эвакуировать мощности на запад Украины.
О такой возможности рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
Речь идет прежде всего о предприятиях, которые производят товары первой необходимости.
Если вы владелец или менеджер такого предприятия и хотите полностью или частично перевезти производственные мощности на западную Украину и перевезти своих людей, пожалуйста — обращайтесь.
Если вы владелец или менеджер такого предприятия и хотите полностью или частично перевезти производственные мощности на западную Украину и перевезти своих людей, пожалуйста — обращайтесь.
Желающие могут заполнить анкету по ссылке https://cutt.ly/GAT6GVn, в которой указать следующие данные:
Чиновники уверяют, что для предприятий будут созданы все необходимые условия и возможности для трудоустройства работников.
Пока Вооруженные силы Украины мужественно защищают нашу землю, украинцы и бизнес сплачиваются, чтобы помогать военным и пострадавшим в результате российской агрессии. Как бизнес поддерживает украинские Вооруженные Силы читай по ссылке.