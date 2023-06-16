Хранишь сбережения в валюте, но можешь ли распознать подлинность? Как проверить, настоящие ли доллары

Большинство людей хранят свои накопления в валюте, в большинстве случаев — в долларах. Многие покупают в обменниках или “с рук” у знакомых. Ведь так может быть дешевле.
Но таким образом есть высокий риск получить фальшивые доллары. Мы расскажем, как проверит доллары на подлинность.
Чаще всего подделывают купюры номиналом 100 долларов. Это самая ходовая купюра с Бенджамином Франклином на аверсе.
Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо знать, какие вообще существуют долларовые купюры. Это банкноты номиналом $100, $50, $20, $10, $5, $2 и $1.
Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо знать, какие вообще существуют долларовые купюры. Это банкноты номиналом $100, $50, $20, $10, $5, $2 и $1.
При покупке валюты нужно брать целые и разглаженные банкноты, ведь фальшивку часто пытаются скрыть видимым износом купюры. Кроме того, на подлинных банкнотах должны быть водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие атрибуты защиты, присущие той или иной валюте.
Как определить настоящие доллары:
Кроме этого, подлинность долларов можно определить по символам серийного номера. На каждой банкноте есть свой уникальный номер, который состоит из одиннадцати цифр и букв. Он дважды повторяется на лицевой стороне купюры.
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