Хранишь сбережения в валюте, но можешь ли распознать подлинность? Как проверить, настоящие ли доллары

Большинство людей хранят свои накопления в валюте, в большинстве случаев — в долларах. Многие покупают в обменниках или “с рук” у знакомых. Ведь так может быть дешевле.

Но таким образом есть высокий риск получить фальшивые доллары. Мы расскажем, как проверит доллары на подлинность.

Как проверит доллары на подлинность: советы

Чаще всего подделывают купюры номиналом 100 долларов. Это самая ходовая купюра с Бенджамином Франклином на аверсе.

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Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо знать, какие вообще существуют долларовые купюры. Это банкноты номиналом $100, $50, $20, $10, $5, $2 и $1.

При покупке валюты нужно брать целые и разглаженные банкноты, ведь фальшивку часто пытаются скрыть видимым износом купюры. Кроме того, на подлинных банкнотах должны быть водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие атрибуты защиты, присущие той или иной валюте.

Как определить настоящие доллары:

обрати внимание на фоновые линии рисунков — они должны быть четкими и плавными;

бумага, с которой сделана банкнота, должна быть шершавой и бархатистой на ощупь, ведь в составе есть хлопок и лен;

обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что выпустил банкноту;

когда ты просвещаешь купюру, должны быть видны водяные знаки. Отмечаем, что они должны быть одинаковыми с обеих сторон и располагаться справа от портрета;

защитная лента должна менять цвет на зеленоватый в ультрафиолетовом свете;

также новые 100-долларыве купюры имеют синюю трехмерную защитную ленту с изображением чисел.

Кроме этого, подлинность долларов можно определить по символам серийного номера. На каждой банкноте есть свой уникальный номер, который состоит из одиннадцати цифр и букв. Он дважды повторяется на лицевой стороне купюры.

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