Кабмин готовится к худшему? Каким будет курс доллара в течение следующих лет

Доллар, который в первые дни июля подешевел, сейчас немного подорожал. Евро, который неделю назад поднялся почти до 50 гривен, прекратил рост.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время ожидать существенных курсовых колебаний не следует. В начале июля спрос на валюту в Украине сократился в полтора раза.

В Национальном банке достаточно ресурсов, чтобы поддерживать курс. Особенно если учесть, что в июне валютные резервы Украины выросли и снова превысили 45 млрд долларов.

О перспективах доллара и евро на украинском рынке в эфире телемарафона рассказал Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины и доктор экономических наук.

Стоит ли покупать доллары в обменниках

Эксперт утверждает, что колебания доллара к гривне очень незначительны. В последние три месяца американская валюта остается стабильной по отношению к гривне.

— Ситуация контролируется Национальным банком Украины. У НБУ достаточно ресурсов для обеспечения курсовой устойчивости в Украине.

По прогнозам Национального банка, золотовалютный фонд на конец года составит более 55 млрд гривен. Перед полномасштабным вторжением они составили около 28 миллиардов.

Впрочем, разбалансировка все же существует, отмечает Василий Фурса. Поэтому Национальному банку придется продавать часть золотовалютных резервов для того, чтобы покрывать разбаланс на валютном рынке.

Однако к таким прибегали и в прошлые годы, чтобы удержать стабильность валютного рынка, а также для сохранения инвестиционной привлекательности украинской гривны.

С учетом инфляции и других процессов сейчас трудно спрогнозировать курс гривны в дальнейшем. С другой стороны, недавно Кабинет Министров обнародовал бюджетную резолюцию на 2026-2027 годы, в которой указали высокие цифры курса гривны к доллару.

Однако эксперт отмечает, что эти подсчеты ни к чему не обязывают Нацбанк. Он имеет автономность и проводит свою политику независимо.

А что о хранении сбережений в долларах говорят эксперты? Окна рассказывали об этом подробно.

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