Для тебя Экономия

Кабмин готовится к худшему? Каким будет курс доллара в течение следующих лет

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 июля 2025, 17:00
Кабмин готовится к худшему? Каким будет курс доллара в течение следующих лет
Фото Unsplash

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