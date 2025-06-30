Для тебя Экономия

Сбережения в долларах: стоит ли скупать валюту и прогноз на лето

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 июня 2025, 12:00
сбережения в долларах
Фото Unsplash

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