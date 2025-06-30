Сбережения в долларах: стоит ли скупать валюту и прогноз на лето

Курс доллара и евро в Украине за последние несколько месяцев заставляет постоянно нервничать и просчитывать: вырастет он или упадет. И пока евро бьет новые исторические рекорды каждый день, доллар то стремительно дешевеет, то выравнивает свои позиции.

Что будет с курсом в ближайшее время, будет ли обвал гривны, и стоит ли держать сбережения в долларах — расскажем в материале.

Сбережения в долларах: держать ли в валюте все

Несмотря на то, что в государственном бюджете Украины на 2025 год доллар был заложен по 45 грн, первое полугодие 2025 мы прошли на относительно стабильном курсе даже меньше чем по 42 гривны. Издание Oboz решило узнать, останется ли ситуация контролируемой, или и доллар начнет рост.

По состоянию на 30 июня НБУ выставил курс доллара по 41,64 грн. Так что именно такой курс является отправным во второе полугодие 2025. В целом любые прогнозы относительно валюты в Украине нужно воспринимать осторожно, ведь кроме внутренних факторов, таких как полномасштабная война, обстрелы, удары по энергетике и логистике, на курс доллара в Украине влияют мировые события.

Оператор рынка валют КИТ Group поделился, что даже малейшие колебания стоимости доллара хорошо ощущаются в обменниках, но в ближайшее время не стоит ждать стремительных скачков курса. По словам специалистов, валютные стратегии правительства и НБУ берегут рынок в относительном равновесии.

Базовый сценарий на конец года — курс в диапазоне 43-44,5 грн/доллар. С допустимыми ситуативными отклонениями — в зависимости от развития внешних событий и действий регулятора.

Есть три сценария развития стоимости доллара на украинском рынке до конца года. По первому, инерционно-стабильному, рынок будет работать без шоков и курс будет оставаться на уровне 41,5-42,5 грн/доллар. В случае контролируемого давления гривна может упасть до уровня 43-44,5 грн/доллар.

Такой сценарий возможен в случаях дыр в бюджете, проседания экспорта, ситуативных вещей. И в самом худшем случае гривна может обвалиться до предела свыше 45 грн за доллар, если произойдет сразу несколько негативных влияний. Но аналитики называют такой сценарий скорее гипотетическим.

По состоянию на данный момент признаков девальвации нет, однако в конце лета курс может вырасти из-за закупки энергоносителей, результатов экспорта и импорта, изменения внешней поддержки, российских атак на инфраструктуру.

Именно поэтому доллар может быть лишь одним вариантом сохранения сбережений. Для того чтобы не только не потерять, но и реально копить деньги, источники сохранения средств нужно диверсифицировать — увеличить разнообразие способов. К примеру, разделить сбережения на гривневые, валютные, депозиты, акции и облигации ОВГЗ. Чем больше корзин — тем меньше яиц разобьется.

Долговременный прогноз курса доллара

МВФ изменил свой прогноз по росту доллара в Украине. В прошлом году его цену прогнозировали по 45 грн, а сейчас — по 42,5 грн. Долгосрочный прогноз курса улучшился тоже. Рост доллара до 50 за гривну ожидается только в 2029 году. Так что стоит ли хранить сбережения в долларах — решать прежде всего тебе, учитывая долгосрочный прогноз.

Провела анализ и инвестиционная группа Dragon Capital. По их мнению, доллар в Украине может вырасти до 44 грн в конце года. Аналогичного мнения придерживается руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

Все опрошенные эксперты не исключили вероятность девальвации гривны, ведь валюта является инструментом государственной политики.

На курс доллара в Украине могут повлиять следующие факторы:

создание спекулятивного спроса;

длительные и изнурительные боевые действия и торможение экономики;

уменьшение внешней помощи от партнеров;

сокращение экспорта;

невозможность покрыть расходы бюджета;

проблемы в работе государственных структур

Несмотря на относительно оптимистичный прогноз, держать все сбережения в долларах не стоит. Помни о принципе разделения яиц на корзины.

Раньше мы рассказывали, как на Украину повлияет изменение привязки от доллара к евро.

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