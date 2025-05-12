Переход от доллара к евро — как это повлияет на кошелек украинца

Украина рассматривает возможность отказа от привязки к американскому доллару в пользу евро. Среди причин называют усиление связей с Европой и вероятная фрагментация мировой торговли, сообщил ранее глава Нацбанка Андрей Пышный.

— Эта работа сложна и требует качественной многоплановой подготовки. Операции в долларах до сих пор во всех сегментах валютного рынка, однако доля транзакций в евро растет. Хотя пока умеренно, — рассказал он в комментарии Reuters.

По его мнению, скорое завершение войны, безусловно, станет положительным сценарием, который будет предусматривать хорошие экономические последствия в случае гарантий безопасности для Украины. В то же время, важно осознавать, что экономические выгоды от завершения войны вероятно не будут мгновенными.

Что означает для украинской экономики и рядовых граждан этот переход, в эфире телемарафона объяснил член Совета НБУ и доктор экономических наук Василий Фурман.

Украина хочет перейти на евро: какое значение для экономики

В настоящее время основная курсотворческая единица в Украине — доллар. Ежедневно Национальный банк Украины определяет курс гривны к доллару, а уже впоследствии по отношению к другим валютам.

Теперь Нацбанк хочет привязывать курс к евро, но неизвестно, когда именно состоится переход. Конкретных дат нет, равно как и понимание, будет ли это в следующем году или позже.

— Речь идет о том, что этот вопрос изучается, чтобы в будущем основной курсообразующей валютой был евро. То есть будет определяться курс гривны к евро, а затем евро по другим валютам: к доллару, иене и так далее, — говорит эксперт.

НБУ занимается этим вопросом, потому что Украина — будущий член Европейского Союза. Кроме того, растет внешняя экономическая деятельность со странами-членами ЕС и в этих расчетах доля евро также растет.

Однако Василий Фурман отмечает, что изменение расчетов не означает, что нужно немедленно продавать доллар, поскольку он останется сильной валютой.

Относительно последних колебаний курса он добавляет, что это не первый раз, когда евро временно укреплялся на фоне доллара. Однако динамика всегда менялась в пользу американской валюты.

— Если у вас есть деньги, диверсифицируйтесь. Обязательно в этой диверсификации у вас должна быть часть денег в гривне, военных облигациях, на депозитах, в банках. Если у вас больше денег, открывайте собственное дело, берите кредиты или гранты для того, чтобы вкладывать в бизнес и зарабатывать, — советует экономист.

Вступление в ЕС не равно переходу на евро

Вступление в Европейский Союз не означает, что евро станет главной валютой в Украине. К примеру, в Польше пользуются местной валютой. Потому и гривна останется национальной валютой.

Однако в будущем Украине придется перейти к единой валюте, функционирующей в Европейском Союзе. Но нет конкретных дат, когда это произойдет.

— Мы знаем, что поляки, равно как и чехи, у которых чешская крона, имеют это обязательство. Но они уже 20 лет как страны-члены Европейского Союза, но каких-то решений я от них еще не слышал, что в будущем они собираются приходить, — говорит Василий Фурман.

Поэтому в первую очередь украинцев должен беспокоить вопрос, как сделать сильной украинскую экономику и установить макроэкономическую стабильность, достичь развития экономики и догнать ту же Польшу или другие восточноевропейские страны.

— Наши партнеры из Международного валютного фонда отмечают, что макростабильность — уже вопрос национальной безопасности. И с этим вопросом правительство и Нацбанк справляются. И это очень хорошо.

Что будет дальше с инфляцией

В апреле 2025 года инфляция в Украине составила 0,7% за месяц, а в годовом исчислении ускорилась до 15,1% по сравнению с 14,6% в марте. Василий Фурман отмечает, что Нацбанк прогнозировал ускорение инфляции в первом полугодии.

— И потом, начиная со второго полугодия этого года, начнет уменьшаться и к концу года будет составлять 8,7%. Какие причины, почему у нас такая большая инфляция пока? Прошлогодний плохой урожай очень сильно отражается на овощах и фруктах, которые у нас сегодня есть. Увеличение затрат на логистику и энергообеспечение из-за войны.

На рост цен влияет и рост издержек на создание, заработных плат, экспорт и т.Д. Однако со второго полугодия инфляция начнет уменьшаться и к концу года она составит 8,7%. В следующем и 2027 году будет уже 5%.

Однако сейчас государство контролирует инфляции, что крайне важно для развития экономики. К примеру, Турция уже два года не может побороть высокую инфляцию. Учетная ставка в стране на уровне 46%, в то время в Украине во время войны — 15,5%.

— То есть, мы контролируем инфляцию. Нацбанк, проводя жесткую монетарную политику, принимая другие меры, все делает для того, чтобы была макростабильность, валютная стабильность, ценовая стабильность, финансовая стабильность. И, таким образом, мы способствуем экономическому росту.

А нужно ли избавляться от долларов в ближайшее время — делились мнениями эксперта.

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