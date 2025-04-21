Кабмин принял законопроект о вхождении Украины в зону платежей в евро: что это значит

Украина, несмотря на войну, продолжает свой путь членства в Европейском Союзе. Одной из частей этого процесса является присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро, более известном как SEPA.

18 апреля Министерство финансов сообщило, что Кабинет Министров Украины принял соответствующий законопроект.

Проект закона звучит так: О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом.

Его приняли с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро, а разработали в сотрудничестве Минфин и Генеральный директорат по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала Европейской Комиссии.

Что известно о вхождении Украины в зону платежей в евро и как это отразится на нашей валюте — гривне, читай дальше в материале.

Законопроект о вхождении Украины в зону платежей в евро

По объяснению Минфина, целью является предотвращение отмывания доходов, а также противодействие финансированию терроризма.

Все это делается в соответствии с актами права Европейского Союза и является обязательным условием для предоставления официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Что это даст украинцам?

Согласно объяснению, присоединение позволит украинцам и отечественному бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами очень быстро, без дополнительных комиссий.

Как пользоваться SEPA

Законопроект предлагает создать Реестр счетов, индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Туда будут вноситься следующие данные:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета/электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дата начала и срока действия, дата прекращения договора, данные о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно настоящему договору).

В Реестр не будут передавать данные о движении средств, а также содержании сейфа. SEPA не будет ограничивать и задерживать денежные операции.

Администрировать работу будет Государственная налоговая служба.

Отмечается, что в обязанности ГНС будет входить:

создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований по администрированию ГНС;

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизме применения мер воздействия за неподачу, несвоевременное представление, представление ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;

внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которые будут отвечать требованиям ЕС о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма;

создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты и другое.

Ранее Украина успешно прошла скрининг на соответствие процедуры свободного движения товаров. Читай, что это даст нам с тобой по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!