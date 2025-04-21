Кабмін схвалив законопроект про входження України до зони платежів у євро: що це означає

Україна, попри війну, продовжує свій шлях до членства у Європейському Союзі. Однією з частин цього процесу є приєднання України до Єдиної зони платежів у євро, більш відомого як SEPA.

18 квітня Міністерство фінансів повідомило, що Кабінет Міністрів України схвалив відповідний законопроект.

Проект закону Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро у співпраці розробляли Мінфін та Генеральний директорат з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу Європейської Комісії DG FISMA.

Що відомо про входження України до зони платежів у євро та як це вплине на нашу валюту — гривню, читай далі у матеріалі.

Законопроект про входження України до зони платежів у євро

За поясненням Мінфіну, на меті стоїть запобігання відмиванню доходів, а також протидія фінансуванню тероризму.

Все це робиться відповідно до актів права Європейського Союзу і є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

Що це дасть українцям?

Згідно з поясненням, приєднання дозволить українцям та вітчизняному бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій.

Як користуватися SEPA

Законопроект пропонує створити Реєстр рахунків, індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Туди будуть вноситися такі дані:

дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;

вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;

ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;

дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;

номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором).

До Реєстру не будуть передавати дані про рух коштів, а також про вміст сейфа. SEPA не обмежуватиме і не затримуватиме грошові операції.

Адмініструвати роботу буде Державна податкова служба.

Зазначається, що до обовʼязків ДПС входитиме:

створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;

удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання, подання неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру ;

впровадження ефективних, стримувальних та пропорційних санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які відповідатимуть вимогам ЄС про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;

створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту тощо.

Раніше Україна вдало пройшла скринінг на відповідність процедури вільного руху товарів. Читай, що це дасть нам із тобою, за посиланням.

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