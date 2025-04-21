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Кабмін схвалив законопроект про входження України до зони платежів у євро: що це означає

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 16:00
єдина система європлатежів
Фото Pexels
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