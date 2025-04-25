Не торопись продавать: эксперт о дальнейшей судьбе доллара и ожидать ли удешевления

Евро бьет рекорды, а вот доллар, наоборот, теряет позиции. Курс евро вырос до 1,15 доллара, что является максимумом за последние три года. Валюта укрепляется на фоне падения доллара и опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США.

Доллар теряет в цене из-за рисков рецессии и политики тарифов Дональда Трампа. Евро возвращает влияние в мировой экономике. Почему так происходит и стоит ли прощаться с долларом в своих сбережениях? Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков.

Почему падает доллар и что будет с курсом евро в 2025 году

Если говорить о росте евро и падении доллара, то важную роль в этом играют действия и решения новой администрации США.

— И там целый комплекс, потому что до 20 января были приподнятые настроения, а потом определенные заявления, шаги и действия повлекли за собой колебания. Даже заявления о тарифах, а затем введение, затем отмена или отсрочка. Это все влияет, — объясняет эксперт.

Сейчас евро вырос почти до 48 по официальному курсу, а в обменниках его уже продают дороже. Однако, уверен Андрей Дубас, для евро это будет максимум. А Национальный банк, скорее всего, будет регулировать курс в зависимости от происходящих событий.

На это оказывает влияние международная финансовая помощь Украине. Ежегодно в украинскую экономику вливают около 40 млрд, что позволяет Национальному банку поддерживать гривну до тех показателей, которые сегодня есть.

— Если бы у нас не было коалиции государств на протяжении этих трех лет, у нас была бы гораздо хуже ситуация на всех экономических фронтах, если это будет корректно так сказать. Поэтому сегодня Нацбанк своими золотовалютными резервами и благодаря внешним партнерам может удерживать доллар на отметке 41-42.

На колебания курса также влияют сезонный спрос и предложение. К примеру, в марте предприятия уплачивают годовые налоги. Поэтому предприятия обменивают валюту на гривну, чтобы уплатить их в госбюджет.

— Они ее обменивают и количество иностранной валюты на рынке становится больше. Она дешевеет, потому что валют на рынке много. И, например, обратная история, когда перед Новым годом многие предприятия выплачивают тринадцатую зарплату или другие такие расходы.

Тогда гривны становится больше, а люди скупают валюту, чтобы сохранить покупательную способность своих денег. Поэтому курс растет.

Эксперт рекомендует обращать внимание на два ключевых месяца — это июнь и январь. На январь приходится пик, когда иностранная валюта самая дорогая по отношению к гривне. А в июне она традиционно дешевеет.

Что будет с курсом, если Трамп продолжит тарифную войну

Действия США напрямую не влияют на гривну, а диктуют новые правила игры для евро, доллара и других глобальных игроков.

— Я думаю, что очень существенно просесть доллар по отношению к евро не сможет, поскольку все-таки США — это страна номер один с огромным запасом прочности. И даже когда проходят выборы, меняются приоритеты или цели, они могут влиять, но не так, чтобы доллар обесценился, — говорит эксперт.

Дальнейшее обесценивание доллара может произойти в пределах дополнительных 5%, но не более точно. А вот на что стоит обратить внимание, так это противостояние США и Китая, отмечает Андрей Дубас.

— Потому что такие страны как Канада или Европейский Союз все-таки будут работать вместе. А противостояние России, Китая, Ирана против Соединенных Штатов будет довольно серьезной историей, которая может иметь влияние на все.

Украина импортирует многие товары и заключает договоры именно в долларах. Ведь именно эта валюта — основная расчетная валюта для Нацбанка. На пути вступления в ЕС евро может увеличить влияние, но сегодня все привязывается к доллару.

Цены на украинские товары вряд ли сильно изменятся из-за колебаний курса, ведь влияние иностранной валюты на них меньше.

— И поэтому курс евро-доллара на некоторую категорию товаров не будет оказывать значительного влияния. Потому что, если ты не импортируешь этот товар, а он производится в Украину, то, конечно, его влияние будет гораздо меньше.

По оценкам специалистов рост цен в Украине в мае исчерпает себя. То есть индекс инфляции будет снижаться до конца года. На это влияют новые акцизы на топливо, алкоголь и табак. Второй момент — смягчение валютной политики для бизнеса. А еще повышение учетной ставки до 15,5%.

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