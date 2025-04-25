Для тебе Економія

Не квапся продавати: експерт про подальшу долю долара та чи очікувати здешевлення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Квітня 2025, 11:00
курс долара
Фото Unsplash

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