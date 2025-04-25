Не квапся продавати: експерт про подальшу долю долара та чи очікувати здешевлення

Євро б’є рекорди, а от долар навпаки втрачає позиції. Курс євро зріс до 1,15 долара, що є максимумом за останні три роки. Валюта зміцнюється на тлі падіння долара та побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи США.

Долар втрачає в ціні через ризики рецесії та політику тарифів Дональда Трампа. Євро повертає собі вплив у світовій економіці. Чому так відбувається та чи варто прощатися з доларом у своїх заощадженнях? Про це в ефірі телемарафону розповів Андрій Дубас, президент асоціації українських банків.

Чому падає долар та що буде з курсом євро у 2025 році

Якщо говорити про зріст євро та падіння долара, то визначну роль в цьому грають дії та рішення нової адміністрації США.

— І там цілий комплекс, тому що до 20 січня були піднесені настрої, а потім певні заяви, кроки й дії спричинили коливання. Навіть заяви про тарифи, а потім запровадження, потім скасування або відтермінування. Це все впливає, — пояснює експерт.

Нині євро зріс до майже 48 за офіційним курсом, а в обмінниках його вже продають дорожче.

Однак, впевнений Андрій Дубас, для євро це буде максимум. А Національний банк, скоріш за все, регулюватиме курс залежно від тих подій, які відбуваються.

На це впливає міжнародна фінансова допомога Україні. Щороку в українську економіку вливають близько 40 млрд, що дозволяє Національному банку підтримувати гривню до тих показників, які сьогодні є.

— Якби ми не мали коаліції держав упродовж цих трьох років, ми б мали набагато гіршу ситуацію на всіх економічних фронтах, якщо це буде коректно так сказати. Тому сьогодні Нацбанк своїми золотовалютними резервами та завдяки зовнішнім партнерам може втримувати долар на позначці 41-42.

На коливання курсу також впливає сезонний попит та пропозиція. Наприклад, у березні підприємства сплачують річні податки. Тож підприємства обмінюють валюту на гривню, щоб сплатити їх до держбюджету.

— Вони її обмінюють і кількість іноземної валюти на ринку стає більшою. Вона дешевшає, тому що валюти на ринку багато. І, наприклад, зворотна історія, коли перед Новим роком багато підприємств виплачують тринадцяту зарплату або інші такі витрати.

Тоді гривні стає більше, а люди скуповують валюту, щоб зберегти купівельну спроможність своїх грошей. Через це курс зростає.

Експерт рекомендує звертати увагу на два ключових місяці — це червень і січень. На січень припадає пік, коли іноземна валюта найдорожча щодо гривні. А в червні вона традиційно дешевшає.

Що буде з курсом, якщо Трамп продовжить тарифну війну

Дії США безпосередньо не впливають на гривню, а диктують нові правила гри для євро, долара та інших глобальних гравців.

— Я думаю, що надзвичайно суттєво просісти долар стосовно євро не зможе, оскільки все-таки США — це країна номер один з величезним запасом міцності. І навіть коли відбуваються вибори, змінюються пріоритети або цілі, вони можуть впливати, але не так, щоб, долар знецінився, — каже експерт.

Подальше знецінення долара може відбутися в межах додаткових 5%, але точно не більше. А от на що варто звернути увагу, так це на протистояння США та Китаю, зазначає Андрій Дубас.

— Тому що такі країни, як Канада чи Європейський Союз, все-таки будуть працювати разом. А протистояння Росії, Китаю, Ірану проти Сполучених Штатів буде доволі серйозною історією, яка може мати вплив на все.

Україна імпортує багато товарів та укладає договори саме в доларах. Адже саме ця валюта є основною розрахунковою валютою для Нацбанку. На шляху до вступу в ЄС євро може збільшити вплив, але сьогодні усе прив’язується до долара.

Ціни на українські товари навряд чи сильно зміняться через коливання курсу, адже вплив іноземної валюти на них є меншим.

— І тому курс євро-долара на деяку категорію товарів не буде мати значного впливу. Тому що, якщо ти не імпортуєш цей товар, а він виробляється в Україні, то, звичайно, що його вплив буде набагато меншим.

За оцінками фахівців, ріст цін в Україні в травні вичерпає себе. Тобто індекс інфляції буде знижуватися аж до кінця року. На це впливають нові акцизи на паливо, алкоголь та тютюн. Другий момент — пом’якшення валютної політики для бізнесу. А ще підняття облікової ставки до 15,5%.

Нещодавно золото сягнуло максимуму у вартості, через що багато людей почали задумуватися над його покупкою. Експерти розповіли, чи варто це робити.

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