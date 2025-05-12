Економія

Перехід від долара до євро — як це вплине на гаманець українця

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Травня 2025, 11:00
Перехід від долара до євро — як це вплине на гаманець українця
Фото Unsplash
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