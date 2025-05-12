Перехід від долара до євро — як це вплине на гаманець українця

Україна розглядає можливість відмови від прив’язки до американського долара на користь євро. Серед причин називають посилення зв’язків з Європою і ймовірна фрагментація світової торгівлі, повідомив раніше голова Нацбанку Андрій Пишний.

— Ця робота складна і вимагає якісної багатопланової підготовки. Операції в доларах досі переважають у всіх сегментах валютного ринку, однак частка транзакцій в євро зростає. Хоча поки що помірно, — розповів він у коментарі Reuters.

На його думку, швидке завершення війни безумовно стане позитивним сценарієм, який передбачатиме добрі економічні наслідки у разі гарантій безпеки для України. Водночас важливо усвідомлювати, що економічні вигоди від завершення війни ймовірно не будуть миттєвими.

Що означатиме для української економіки та пересічних громадян цей перехід, в ефірі телемарафону пояснив член Ради НБУ та доктор економічних наук Василь Фурман.

Україна хоче перейти на євро: яке значення для економіки

Нині основною курсотворчою одиницею в Україні є долар. Щоденно Національний банк України визначає курс гривні до долара, а вже згодом щодо інших валют.

Тепер Нацбанк хоче прив’язувати курс до євро, але ще невідомо, коли саме відбудеться перехід. Конкретних дат немає, так само як і розуміння, чи буде це в наступному році або пізніше.

— Мова йде про те, що це питання вивчається, щоб у майбутньому основною курсоутворюючою валютою був євро. Тобто буде визначатися курс гривні до євро, а потім євро до інших валют: до долара, єни й так далі, — говорить експерт.

НБУ займається цим питанням, бо Україна — майбутній член Європейського Союзу. Крім цього, зростає зовнішня економічна діяльність з країнами-членами ЄС і в цих розрахунках частка євро також зростає.

Однак Василь Фурман зазначає, що зміна розрахунків не означає, що потрібно негайно продавати долар, адже він залишиться сильною валютою.

Щодо останніх коливань курсу, він додає, що це не вперше, коли євро тимчасово зміцнювався на фоні долара. Проте динаміка завжди змінювалась на користь американської валюти.

— Якщо у вас є гроші, диверсифікуйтесь. Обов’язково в цій диверсифікації у вас повинна бути частина грошей у гривні, у військових облігаціях, на депозитах, в банках. Якщо у вас є більше грошей, відкривайте власну справу, беріть кредити чи гранти для того, щоб вкладати в бізнес і заробляти, — радить економіст.

Вступ до ЄС не дорівнює перехід на євро

Вступ до Європейського Союзу не означає, що євро стане головною валютою в Україні. Наприклад, у Польщі користуються місцевою валютою. Тому і гривня залишиться національною валютою.

Проте у майбутньому Україні доведеться перейти до єдиної валюти, яка функціонує в Європейському Союзі. Але нема конкретних дат, коли саме це станеться.

— Ми знаємо, що поляки, так само як і чехи, у яких чеська крона, мають це зобов’язання. Але вони вже 20 років як країни-члени Європейського Союзу, але якихось рішень я від них ще не чув, що в майбутньому вони збираються приходити, — каже Василь Фурман.

Тож в першу чергу українців має турбувати питання, як зробити сильною українську економіку та встановити макроекономічну стабільність, досягнути розвитку економіки та наздогнати ту саму Польщу чи інші східноєвропейські країни.

— Наші партнери з Міжнародного валютного фонду відмічають, що макростабільність — це вже питання національної безпеки. І з цим питанням уряд і Нацбанк справляються. І це дуже гарно.

Що буде далі з інфляцією

У квітні 2025 року інфляція в Україні склала 0,7% за місяць, а в річному вимірі прискорилась до 15,1% порівняно з 14,6 у березні. Василь Фурман зазначає, що Нацбанк прогнозував прискорення інфляції у першому півріччі.

— І потім, починаючи з другого півріччя цього року, почне зменшуватись і на кінець року буде складати 8,7%. Які причини, чому в нас така велика інфляція поки що? Тогорічний поганий врожай дуже сильно відображається на овочах і фруктах, які ми сьогодні маємо. Збільшення витрат на логістику та енергозабезпечення через війну.

На збільшення цін впливає і зростання витрат на виробництво, заробітних плат, експорт тощо. Проте з другого півріччя інфляція почне зменшуватись і на кінець року вона становитиме 8,7%. У наступному та 2027 році буде вже 5%.

Однак зараз держава контролює інфляції, що є вкрай важливим для розвитку економіки. Наприклад, Туреччина вже два роки не може побороти високу інфляцію. Облікова ставка у країні на рівні 46%, в той час в Україні під час війни — 15,5%.

— Тобто ми контролюємо інфляцію. Нацбанк, проводячи жорстку монетарну політику, вживаючи інших заходів, все робить для того, щоб була макростабільність, валютна стабільність, цінова стабільність, фінансова стабільність. І таким чином ми сприяємо економічному зростанню.

А чи потрібно позбуватися доларів найближчим часом — ділилися думками експерта.

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