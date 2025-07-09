Для тебе Економія

Кабмін готується до гіршого? Яким буде курс долара протягом наступних років

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Липня 2025, 17:00
Кабмін готується до гіршого? Яким буде курс долара протягом наступних років
Фото Unsplash

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