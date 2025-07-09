Кабмін готується до гіршого? Яким буде курс долара протягом наступних років

Долар, який у перші дні липня дешевшав, нині трохи здорожчав. Натомість євро, який тиждень тому піднявся майже до 50 гривень, припинив зростання.

Фінансові аналітики прогнозують, що найближчим часом очікувати суттєвих курсових коливань не слід. На початку липня попит на валюту в Україні скоротився в півтора раза.

В Національному банку наразі достатньо ресурсів, щоби підтримувати курс. Особливо, якщо врахувати, що в червні валютні резерви України зросли й знову перевищили 45 млрд доларів.

Про перспективи долара і євро на українському ринку в ефірі телемарафону розповів Василь Фурман, член Ради Національного банку України та доктор економічних наук.

Чи варто купувати долари в обмінниках

Експерт стверджує, що коливання долара до гривні є дуже незначними. Протягом останніх трьох місяців американська валюта залишається стабільною стосовно гривні.

— Ситуація контрольована Національним банком України. НБУ має достатньо ресурсів для забезпечення курсової стійкості в Україні.

За прогнозами Національного банку, золото-валютний фонд на кінець року становитиме більше ніж 55 млрд. Перед повномасштабним вторгненням вони становили близько 28 млрд.

Утім, розбалансування все ж існує, зазначає Василь Фурса. Тож Національному банку доведеться продавати частину золото-валютних резервів, для того, щоб покривати розбаланс на валютному ринку.

Проте до таких удавалися й у минулі роки, щоб утримати стабільність валютного ринку, а також для збереження інвестиційної привабливості української гривні.

З урахуванням інфляції та інших процесів нині важко спрогнозувати курс гривні у подальшій перспективі. З іншого боку, нещодавно Кабінет Міністрів України оприлюднив бюджетну резолюцію на 2026-2027 роки, у якій вказали високі цифри курсу гривні до долара.

Однак експерт зауважує, що ці підрахунки ні до чого не зобов’язують Нацбанк. Він має автономність, тож проводить свою політику незалежно.

А що про зберігання заощаджень в доларах кажуть експерти? Вікна розповідали про це детально.

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