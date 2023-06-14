Економія

Просто старі чи фальшиві? Які купюри доларів не приймають в Україні та що з ними робити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Червня 2023, 11:30
Які долари не приймають та не обмінюють в Україні
Фото: Pexels

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