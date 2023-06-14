Просто старі чи фальшиві? Які купюри доларів не приймають в Україні та що з ними робити

Часто в обмінниках кажуть, що не можуть прийняти купюри, бо вони застарі. В старих банкнотах сумніваються через те, що вони мають недостатній захист від підробки. Тому навіть справжні купюри можуть не прийняти. Читай у нашому матеріалі, які долари не приймають та не обмінюють в Україні.

Які долари не приймають та не обмінюють в Україні

Долари старого зразка (1996 року) мають приймати в комерційних та державних банках. Вони зобов’язані обмінювати ці купюри на нові. Обмінюють також купюри, що зазнали незначних пошкоджень.

Однак за обмін потрібно буде заплатити комісію, а ще банк може відправити банкноти на експертизу, щоб перевірити, чи справжні вони. Але в конкретних банках сама процедура може відрізнятися.

Зараз також дивляться

Наприклад, касир може відправити долари на перевірку, а після цього здійснити обмін. А може відмовити в обміні, хоча банки не мають на це права. Але діяльність співробітників банківських установ регламентується не лише Національним банком України, а й внутрішніми правилами установи.

Процедура перевірки купюр відбувається досить довго. Адже їх відправляють за кордон у банк-кореспондент. Там перевіряють купюру, замінюють її на нову, якщо та справжня. Часто це дуже дорого, і від номіналу купюри потрібно буде віддати до 50% суми.

Як старі долари приймають в банках

Старі купюри часто відмовляються приймати, тому що їх складно перевірити на справжність. Адже в 1996 році ще не було ефективних технологій захисту купюр. Тому ті, хто не може відрізнити підробку, просто не ризикують та не беруть навіть справжні купюри.

У банках України приймають та замінюють розірвані, склеєні, зношені, обпалені купюри. Приймають навіть такі, що змінили свій колір, а ще — на яких немає ознак платіжності.

Їх відправляють на перевірку, після чого повертають тобі нові купюри, суму в гривнях чи долари меншого номіналу, якщо вони застарі.

Від 2021 року банкноти в України перевіряють і на їх історію. Це було запроваджено для протидії відмивання коштів. Гроші так перевіряють на те, що вони не використовувалися для торгівлі наркотиками, зброєю тощо.

Питання викликають купюри з проколами, плямами дивного характеру, надірвані купюри. Їх першочергово надсилають на перевірку за кордон.

Раніше ми розповідали про прогноз Нацбанку на рівень інфляції 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!