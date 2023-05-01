Чи чекати добра? Прогноз Нацбанку на рівень інфляції у 2023 році

Попри усі складнощі, які переживає економіка України під час повномасштабної війни, Національний банк має позитивні прогнози щодо рівня інфляції на 2023 рік.

Інфляція в Україні 2023

Ще у січні цього року Нацбанк прогнозував, що зростання загального рівня цін сягне 18,7%. Однак вже у квітні покращив прогноз та знизив позначку до 14,8%. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті НБУ.

Інфляція знижуватиметься і надалі, зокрема, через здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

Також фахівці враховували комбінований ефект факторів здешевлення енергоносіїв та стриманий внутрішній попит, а також значно кращу ситуацію в енергетичному секторі, ніж можна було очікувати.

Щодо наступних років, зокрема 2024 та 2025, НБУ теж має позитивні прогнози та передбачає, що інфляція знизиться до 9,6% та 6% відповідно.

Однак Нацбанк не виключає, що також існують воєнні ризики, зокрема тривалої повномасштабної війни, що підвищить потреби бюджету та створюватиме супутні ризики.

Крім того, у повідомленні зазначається, що НБУ ухвалив рішення продовжити монетарну політику, спрямовану на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні, і зберігти облікову ставку на рівні 25%. Це зроблять з метою забезпечення стабільності національної валюти та збереження курсової стійкості у зв’язку з планами щодо валютної лібералізації.

НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів.

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