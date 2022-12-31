Безплатний сир тільки в мишоловці: куди інвестувати в Україні під час війни та інфляції

Економіка України зараз переживає не найкращі часи. Хоч фахівці роблять усе, щоб гривня трималася, проте інфляції та танення заощаджень уникнути не вдалося.

Наближається Новий рік, а отже прийшов час складати фінансові цілі на 2023 рік та думати, як примножити або зберегти свій достаток. Перше, що спаде на думку більшості — це інвестиції, адже гроші не люблять просто лежати під матрацом.

Однак у цій справі без фінансової грамотності нікуди. Особливо під час війни вклади та інвестиції, хоч якими б привабливими вони не здавалися, мають безліч небезпек та нюансів, на які слід звернути увагу.

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Усе про те, куди можна інвестувати свої гроші під час війни в Україні, про переваги та ризики вкладень розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. А також він дав поради початківцям.

Особливості інвестування в Україні під час війни: все що треба знати

Під час війни у всіх сферах функціонування країни змінилися пріоритети. Тепер кожен індивід і кожна сфера держави працює на перемогу.

Також очевидно, що населення суттєво змінило свої споживчі переваги. Багато людей, які втратили усе, думають не про інвестиції, а про виживання, або, принаймні, про збереження своїх заощаджень.

Варто зрозуміти, що передбачає саме поняття інвестицій та що відбувається з ринком активів під час війни.

Інвестиції — це розподіл надлишків. В умовах зупинки виробництва та інфляції про надлишок говорити важко. Радше спостерігається тенденція танення заощаджень та розпродаж власних активів, — розповідає експерт.

Власники намагаються розпродати активи, щоб убезпечити свої капітали та вийти в готівку, “живі” кошти на рахунках або інший високоліквідний актив.

Коли більшість продає, а не купує, то збільшується пропозиція на відносно малий попит. У результаті на загальному ринку спостерігається процес падіння вартості активів.

Цей процес призводить до привабливості вкладень за низькими цінами: бізнес, нерухомість, цінні папери.

Однак, Андрій Шевчишин зазначив, що необхідно бути готовим до продовження падіння їхньої вартості й не поспішати робити необдумані вклади. Оскільки є велика невизначеність щодо термінів завершення військових дій, якості відновлення економіки та реальних цін придбаних активів.

Які інвестиції можуть “прогоріти”: іноземні фонди, криптовалюта, нерухомість, бізнес

Усі інвестиції під час війни ризиковані, — застерігає аналітик. Тож інвестувати чи ні — це фактично вибір, на який готовий піти інвестор чи вкладник.

Для одних вкладень ризик надмірно високий, для інших — менший, але все одно існує. Щобільше, у воєнний час деякі типи інвестицій просто недоступні через різні обмеження.

Іноземні активи

Наприклад, сьогодні недоступні інвестиції в іноземні акції та активи. Адже існують суттєві обмеження на валютні рухи.

Це пов’язано з тим, що валюта потрібна країні, а курс міжнародного банку заморожено, — пояснює Шевчишин.

Криптовалюта

Незважаючи на обмеження вкладів у іноземні активи, для українців залишаються можливості інвестування у криптовалюту.

Однак цей тип активів досить ризикований і дуже змінний, попереджає фінансовий аналітик. Його ціна може коливатися на десятки відсотків за лічені години й залежати від сотень факторів.

До прикладу, найвідоміша криптовалюта у світі Біткоін показала суттєве річне падіння вартості, що траплялося лише тричі за всю його історію.

Нерухомість

Інвестиції у нерухомість також досить ризиковані на середньостроковому горизонті. Вони будуть позначені маркою підвищеного ризику у період до року.

Крім того, що вони мають високий поріг входу, тобто високі початкові вкладення, а також супутні витрати, ціна може продовжити знижуватися через низький попит.

Однак у цьому є і вигідний бік. Якщо вгадати з моментом та придбати нерухомість на ціновому дні, інвестиція може стати дуже вдалою, особливо в гривневому еквіваленті.

Бізнес

Інвестиції у бізнес теж вимагають високих початкових вкладень, а перспективи прибутку залежать від багатьох факторів і ніші бізнесу.

За умов високої залежності від імпорту та високої інфляції, зараз найбільш прибутковою є торгівля. Деякі напрямки бізнесу можуть набути великої популярності в перспективі. Наприклад, виробництво будматеріалів, необхідних для відновлення країни.

Втім, зазначає експерт, варто зважати на те, що попит мінливий. Тому перш за все необхідно бути в тренді потреб.

Куди інвестувати, щоб зберегти та примножити гроші в Україні

Готівка під впливом інфляції завжди знецінюватиметься. Тому важливо знати, куди можна вкладати свої заощадження, щоб вони не зникли.

На сьогодні, варіантів для інвестицій, здатних перекрити інфляцію, дуже мало. Переважна частина є досить ризикованою для звичайної людини, обмеженої певною сумою.

Зазвичай люди, які не мають багато вільних грошей розглядають інвестиції у трьох основних напрямках: валюта, депозити та державні облігації — це інструменти з відносно низьким ризиком. Розберімося в кожному.

Валюта

Вклад у валюту асоціюється з надійним та безпрограшним варіантом. Однак насправді таке вкладення доволі ризиковане й довгострокове для реального результату.

У перспективі, звісно, вона може покрити інфляційну складову. Однак слід врахувати, що ринок зарегульований, а вихід на інші рівні можливий тільки після його лібералізації.

Депозити та облігації

Експерт зазначив, що депозити та державні облігації мають найменший ризик через ФГВФО (фонд гарантування вкладів фізичних осіб) для депозитів та держгарантій для облігацій.

Втім, такі вкладення не покривають інфляцію. Це означає, що заощадження все ще знецінюватимуться, однак істотно менше, ніж просто готівка.

Криптовалюта та акції

Для людей, які знаються на криптовалютах, ще залишається можливість інвестувати в них. Проте експерт наголосив, що ризики цього активу дуже високі.

Якщо ж ми говоримо про акції, то цей ринок в Україні практично не функціонує. Тому інвестиції в акції зараз майже не доступні.

Інвестиційні поради новачкам: з якої суми починати та що потрібно знати

Оптимальної суми інвестицій немає. Перевага невеликих сум у тому, що їх простіше розподіляти між традиційними напрямками: депозити, валюти, держоблігації.

Однак є маленький нюанс, чим більші накладні витрати для здійснення інвестиції, тим вигідніше інвестувати велику суму. Тому тут треба орієнтуватися на ситуацію.

Яку б суму ти не хотів(-ла) вкласти, треба переконатися, що ти можеш собі це дозволити. Адже, як ми зазначали на початку, інвестиції — це про надлишок.

Головна рекомендація для інвестора-початківця — не вкладати останні кошти.

Бажано мати запас ліквідних коштів, тобто готівку та кошти на рахунку, на період трьох місяців звичайного споживання. Все, що понад цю суму, можна розглядати для інвестицій.

Для того, щоб назбирати мінімальний капітал, намагайся відкладати 10% з доходів та інвестувати їх на початковому етапі в інструменти з низьким ризиком. Зі збільшенням вільних сум та прибутків можеш розглядати більш ризикові інструменти.

Якщо ти розглядаєш високоризиковану інвестицію, завжди пам’ятай, що є ризик втратити або частину коштів, або перспективу тривалого перебування в інвестиції. З останнім варантом почекай, доки вклад не вийде хоча б у беззбиткову зону.

Грамотно оцінюй ризики інвестицій, можливо, деякі з них ти просто не зможеш на себе взяти.

Отож, чим нижчий ризик, тим нижча прибутковість і навпаки, що вища прибутковість — то вищий ризик.

Перш ніж інвестувати — вивчи ринок. Дізнайся, які існують можливості, умови, правила, та не женися за високою прибутковістю, адже безплатний сир буває тільки в мишоловці.

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