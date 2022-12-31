Економія
Ексклюзив

Безплатний сир тільки в мишоловці: куди інвестувати в Україні під час війни та інфляції

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 07:30
інвестиції в Україну під час війни
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Як заспокоїти дитячу істерику
Не роби дитині ведмежу послугу! Чому гаджети не нівелюють істерик та як правильно заспокоювати дитину: поради психологині
Історія українського захисника
Смерті не так боявся, як кінцівку втратити! Історія мужнього шляху українського захисника до протезування
Лариса Ґаладза
Чому важливо зупинити Росію зараз? Тому що це можливо: послиня Канади в Україні, яка на собі відчула травму поколінь
Як війна впливає на здоров'я зубів - пояснює стоматолог
Від страху зуби справді цокотять? Стоматолог про вплив стресу на здоров’я зубів та що з цим робити
Дивитись більше

Більше новин
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Холостяк
У мінливому світі нехай залишиться незмінним кохання: як минув десятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Когнітивні спотворення: що це таке та як їх побороти
А що про мене подумають інші? Помилки мислення, які заважають жити
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Балон
Актуальне питання: чому вибухають газові балони — розбираємось
Олена Зеленська
Нас занадто довго не помічали: відверте інтерв’ю Олени Зеленської про впливовість України та виступ в Конгресі

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Безплатний сир тільки в мишоловці: куди інвестувати в Україні під час війни та інфляції
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Когнітивні спотворення: що це таке та як їх побороти
Читати далі
А що про мене подумають інші? Помилки мислення, які заважають жити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь