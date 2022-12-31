Бесплатный сыр только в мышеловке: куда инвестировать в Украине во время войны и инфляции

Экономика Украины сейчас переживает не лучшие времена. Хотя специалисты делают все, чтобы гривна держалась, однако инфляции и таяния сбережений украинцев избежать не удалось.

Приближается Новый год, а значит, пришло время составлять финансовые цели на 2023 год и думать, как приумножить или сохранить свое состояние. Первое, что придет в голову большинству — это инвестиции, ведь деньги не любят просто лежать под матрасом.

Однако в этом деле без финансовой грамотности никуда. Особенно во время войны вклады и инвестиции, какими бы привлекательными они ни казались, имеют множество опасностей и нюансов, на которые следует обратить внимание.

Сейчас также смотрят

Все о том, куда можно инвестировать свои деньги во время войны в Украине, преимущества и риски вложений, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. А также он дал советы начинающим инвесторам.

Особенности инвестирования в Украине во время войны: все, что нужно знать

Во время войны во всех областях функционирования страны изменились приоритеты. Теперь каждый человек и каждая область государства работает на победу.

Также очевидно, что население существенно изменило свои потребительские предпочтения. Многие потерявшие все думают не об инвестициях, а о выживании, или, по крайней мере, о сохранении своих сбережений.

Следует понять, что предполагает само понятие инвестиций и что происходит с рынком активов во время войны.

Инвестиции — это распределение излишков. В условиях остановки производства и инфляции об избытке говорить сложно. Скорее, наблюдается тенденция таяния сбережений и распродажа активов, — рассказывает эксперт.

Владельцы пытаются распродать активы, чтобы обезопасить свои капиталы и выйти наличные, “живые” средства на счетах или другой высоколиквидный актив.

Когда большинство продает, а не покупает, увеличивается предложение на относительно малый спрос. В результате, на общем рынке наблюдается процесс падения стоимости активов.

Этот процесс приводит к привлекательности вложений по низким ценам: бизнес, недвижимость, ценные бумаги.

Однако Андрей Шевчишин отметил, что необходимо быть готовым к дальнейшему падению их стоимости и не торопиться делать необдуманные вклады.

Поскольку существует большая неопределенность сроков завершения военных действий, качества восстановления экономики и реальных цен приобретенных активов.

Какие инвестиции могут “прогореть”: иностранные фонды, криптовалюта, недвижимость, бизнес

Все инвестиции во время войны рискованны, — предостерегает аналитик. Так что инвестировать или нет — это фактически выбор, на который готов пойти инвестор или вкладчик.

Для одних вложений риск чрезмерно высок, для других он меньше, но все равно существует. Более того, в военное время некоторые типы инвестиций просто недоступны из-за различных ограничений.

Иностранные активы

К примеру, сегодня недоступны инвестиции в иностранные акции и активы. Ведь существуют значительные ограничения на валютные движения.

Это связано с тем, что валюта нужна стране, а курс международного банка заморожен, — объясняет Шевчишин.

Криптовалюта

Несмотря на ограничение вкладов в иностранные активы, для украинцев остаются возможности инвестирования в криптовалюту.

Однако этот тип активов достаточно рискованный и очень переменный, предупреждает финансовый аналитик. Его цена может колебаться на десятки процентов в считанные часы и зависеть от сотен факторов.

К примеру, самая известная криптовалюта в мире Биткоин показала существенное годовое падение стоимости, которое случалось всего трижды за всю его историю.

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость тоже довольно рискованны на среднесрочном горизонте. Они будут отмечены маркой повышенного риска в период до года.

Кроме того, что они имеют высокий порог входа, то есть высокие первоначальные вложения, а также сопутствующие затраты, еще и цена может продолжать снижаться из-за низкого спроса.

Однако в этом есть и выгодная сторона. Если угадать с моментом и купить недвижимость на ценовом дне, инвестиция может оказаться очень удачной, особенно в гривневом эквиваленте.

Бизнес

Инвестиции в бизнес тоже требуют высоких первоначальных вложений, а перспективы прибыли зависят от множества факторов и ниши бизнеса.

При высокой зависимости от импорта и высокой инфляции, сейчас наиболее прибыльной является торговля. Некоторые направления бизнеса могут приобрести большую популярность в перспективе. К примеру, создание стройматериалов, нужных для восстановления страны.

Впрочем, отмечает эксперт, следует учитывать, что спрос изменчив. Поэтому, прежде всего, необходимо быть в тренде потребностей.

Куда инвестировать, чтобы сохранить и приумножить деньги в Украине

Наличные под влиянием инфляции всегда будут обесцениваться. Поэтому важно знать, куда можно вкладывать свои сбережения, чтобы они не исчезли.

На сегодня вариантов для инвестиций, способных перекрыть инфляцию, очень мало. Подавляющая часть достаточно рискованна для обычного человека, ограниченного определенной суммой.

Обычно люди, не имеющие много свободных денег, рассматривают инвестиции в трех основных направлениях: валюта, депозиты и государственные облигации — это инструменты с относительно низким риском. Разберемся в каждом.

Валюта

Вклад в валюту ассоциируется с надежным и беспроигрышным вариантом. Однако на самом деле такое вложение достаточно рискованное и долгосрочное для реального результата.

В перспективе, конечно, оно может покрыть инфляционную составляющую. Однако следует учесть, что рынок регулирован, а выход на другие уровни возможен только после его либерализации.

Депозиты и облигации

Эксперт отметил, что депозиты и государственные облигации имеют наименьший риск из-за ФГВФЛ (фонд гарантирования вкладов физических лиц) для депозитов и государственных гарантий для облигаций.

Впрочем, такие вложения совсем не покрывают инфляцию. Это означает, что сбережения все еще будут обесцениваться, однако существенно меньше, чем просто наличные.

Криптовалюта и акции

Для людей, разбирающихся в криптовалютах еще остается возможность инвестировать в них. Однако эксперт подчеркнул, что риски этого актива очень высоки.

Если же мы говорим об акциях, этот рынок в Украине практически не функционирует. Потому инвестиции в акции сейчас почти не доступны.

Инвестиционные советы новичкам: с какой суммы начинать и что нужно знать

Оптимальной суммы инвестиций нет. Преимущество небольших сумм в том, что их проще распределять между традиционными направлениями: депозиты, валюты, гособлигации.

Однако есть маленький нюанс, чем больше накладные расходы для осуществления инвестиции, тем выгоднее инвестировать крупную сумму. Поэтому здесь нужно ориентироваться на ситуацию.

Какую бы сумму ты не хотел(а) вложить, нужно убедиться, что ты можешь себе это позволить. Ведь, как мы отмечали в начале, инвестиции — это об избытке.

Главная рекомендация для начинающего инвестора — не вкладывать последние средства.

Желательно иметь запас ликвидных средств, то есть наличные деньги и средства на счете, на период трех месяцев твоего обычного потребления. Все, что свыше этой суммы, можно рассматривать для инвестиций.

Для того чтобы собрать минимальный капитал, старайся откладывать 10% из доходов и инвестировать их на начальном этапе в инструменты с низким риском. С увеличением свободных сумм и доходов можно рассматривать более рисковые инструменты.

Если ты рассматриваешь высоко рискованную инвестицию, всегда помни, что есть риск потерять либо часть средств, либо перспективу длительного пребывания в инвестиции. С последним вариантом подожди, пока вклад не выйдет хотя бы в безубыточную зону.

Грамотно оценивай риски инвестиций, возможно, некоторые из них ты просто не сможешь на себя взять.

Итак, чем ниже риск, тем ниже доходность и наоборот, чем выше доходность — тем выше риск.

Прежде чем инвестировать — изучи рынок. Узнай, какие существуют возможности, условия, правила и не гонись за высокой доходностью, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Ко временам блэкаута и отключений электроэнергии следует готовить не только дом, но и кошелек. Зачем откладывать наличные деньги и как это сделать безопасно, читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.