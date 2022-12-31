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Бесплатный сыр только в мышеловке: куда инвестировать в Украине во время войны и инфляции

Вероника Кононенко, редактор сайта 31 декабря 2022, 07:30
інвестиції в Україну під час війни
Фото: Pexels

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