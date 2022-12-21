Квартиру все обещают, но не строят? Могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой в условиях войны

До начала полномасштабного вторжения строительный бизнес в Украине стремительно развивался. Люди покупали жилье в рассрочку или инвестировали в строительство.

Однако после полномасштабного вторжения многие застройщики из-за дефицита оборотных средств не могут дальше строить. Также часть инвесторов не в состоянии погашать долги за ипотеку или рассрочку.

Эксперты рассказали для Фокуса, могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой в условиях войны.

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Владимир Семенцов — соучредитель и управляющий партнер одной из инвестиционно-девелоперских компаний — говорит, что сейчас стороны инвестиционных соглашений оказались в состоянии невозможности выполнить свои обязательства друг перед другом. Он объясняет:

— С одной стороны, форс-мажор снимает с застройщика привязку к срокам строительства и введению объектов в эксплуатацию. А с другой — инвестор может воспользоваться состоянием войны и не соблюдать условия платежей, если объект приобретен через механизм рассрочки.

Или инвестор вообще может расторгнуть сделку, получив вложенные средства без штрафных санкций, — рассказывает он.

Есть ли возможность у инвесторов приостановить платежи или вернуть деньги

Относительно сложившейся ситуации юристы делают следующие выводы: застройщики, проекты которых находятся на территориях, где сейчас не ведутся активные боевые действия, не имеют оснований для применения форс-мажора и обусловленной им отсрочки завершения строительства.

Однако на рынке могут происходить замораживание строительства по разным экономическим причинам. Старший юрист юридической консалтинговой компании Иван Топор отмечает, что таким образом застройщики пытаются минимизировать затраты на восстановление спроса на недвижимость и восстановление регулярных платежей от инвесторов.

Он рассказывает об алгоритме защиты прав для инвесторов:

обратиться к застройщику с запросом о причинах остановки строительства и перспективах и ориентировочных сроках его возобновления;

если застройщик ссылается на военные действия, запросить надлежащим образом оформленную справку о наличии форс-мажора именно по этому застройщику;

если застройщик не идет на контакт, не дает объяснений или ограничивается общими фразами, следует обратиться к юристу, который выстроит стратегию защиты интересов инвестора;

если инвестор будет вынужден обратиться в суд, в рамках судебного разбирательства можно потребовать документы или получить пояснения, которые дадут инвестору понимание рисков незавершения строительства и банкротства застройщика.

Также юрист советует инвесторам, выплачивающим недвижимость в рассрочку, обратиться к застройщику с предложением заключить дополнительное соглашение. Оно должно предусмотреть возможность приостановки выплат на период простоя строительства.

Впрочем, инвестор, уплативший 100% стоимости жилья и не желающий ждать, может обратиться в суд.

Эксперты отмечают, что устойчивой практики разрешения конфликтных ситуаций в Украине пока не сложилось. Противоречивые вопросы между застройщиком и инвестором решаются в индивидуальном ручном порядке.

Владимир Семенцов называет возможные пути решения проблем между инвестором и застройщиком:

подписание дополнительного соглашения, где будут указаны перенесенные сроки строительства и закреплена цена, если инвестор воспользовался рассрочкой;

расторжение договора и возврат вложенных средств инвестору;

предоставление застройщиком дополнительных скидок;

предложение “обмена” квартиры в доме, находящемся на начальной стадии строительства, на равноценное жилье в почти готовом объекте;

обращение в суд.

Также эксперты добавляют, что возврат средств может быть не выгоден инвесторам, ведь они могут потерять значительное количество суммы, вложенной в долларовом эквиваленте, из-за инфляции.

Эксперты рынка отмечают, что сейчас каждый пятый не платит рассрочку. Ранее мы рассказывали, как работает сфера строительства во время войны.

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