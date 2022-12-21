Квартиру все обіцяють, але не будують? Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд в умовах війни

До початку повномасштабного вторгнення будівничий бізнес в Україні стрімко розвивався. Люди купували житло на виплат чи інвестували в будівництво.

Проте після повномасштабного вторгнення багато забудовників через дефіцит оборотних коштів не можуть далі будувати. Також частина інвесторів не в змозі погашати борги за іпотеку чи розстрочку.

Експерти розповіли для Фокуса, чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд в умовах війни.

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Володимир Семенцов — співзасновник і керуючий партнер однієї з інвестиційно-девелоперських компаній — каже, що зараз сторони інвестиційних угод не можуть виконати свої зобов’язання одне перед одним. Він пояснює:

— З одного боку, форс-мажор знімає із забудовника прив’язку до термінів будівництва та введення об’єктів в експлуатацію. А з іншого — інвестор може скористатися станом війни та не дотримуватися умов платежів, якщо об’єкт придбаний через механізм розстрочки.

Або інвестор взагалі може розірвати угоду, отримавши вкладені кошти без штрафних санкцій, — розповідає Семенцов.

Чи є можливість в інвесторів призупинити платежі або повернути гроші

Щодо ситуації, яка склалася, юристи роблять такі висновки: забудовники, проекти яких розташовані на територіях, де зараз не ведуться активні бойові дії, не мають підстав для застосування форс-мажору й обумовленої ним відстрочки завершення будівництва.

Проте на ринку можуть відбуватися заморожування будівництва через різні економічні причини. Старший юрист юридичної консалтингової компанії Іван Топор зазначає, що так забудовники намагаються мінімізувати витрати до відновлення попиту на нерухомість і відновлення регулярних платежів від інвесторів.

Він розповідає про алгоритм захисту прав для інвесторів:

звернутися до забудовника із запитом про причини зупинки будівництва та перспективи й орієнтовні строки його поновлення;

якщо забудовник посилається на воєнні дії, запитати належно оформлену довідку про наявність форс-мажору саме щодо цього забудовника;

якщо забудовник не йде на контакт, не дає пояснень чи обмежується загальними фразами, слід звернутися до юриста, який вибудує стратегію захисту інтересів інвестора;

якщо інвестор буде змушений звернутися до суду, в межах судового розгляду можна вимагати документи або отримати пояснення, які дадуть інвестору розуміння ризиків незавершення будівництва та банкрутства забудовника.

Також юрист радить інвесторам, які виплачують нерухомість у розстрочку, звернутися до забудовника з пропозицією укласти додаткову угоду. Вона має передбачити можливість призупинення виплат на період простою будівництва.

Утім, інвестор, який сплатив 100% вартості житла та не хоче чекати, може звернутися до суду.

Експерти зазначають, що стійкої практики вирішення конфліктних ситуацій в Україні поки що не склалося. Суперечливі питання між забудовником та інвестором вирішуються в індивідуальному ручному порядку.

Володимир Семенцов називає можливі шляхи розв’язання проблем між інвестором і забудовником:

підписання додаткової угоди, де буде зазначено перенесені терміни будівництва та закріплено ціну, якщо інвестор скористався розстрочкою;

розірвання договору та повернення вкладених коштів інвестору;

надання забудовником додаткових знижок;

пропозиція “обміну” квартири в будинку, що перебуває на початковій стадії будівництва, на рівноцінне житло в майже готовому об’єкті;

звернення до суду.

Також експерти додають, що повернення коштів може бути невигідно для інвесторів, адже вони можуть втратити значну кількість суми, вкладеної в доларовому еквіваленті, через інфляцію.

Експерти ринку зазначають, що зараз кожен п’ятий не платить розстрочку. Раніше ми розповідали, як працює сфера будівництва під час війни.

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