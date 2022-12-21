Економія

Квартиру все обіцяють, але не будують? Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд в умовах війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 19:00
Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд в умовах війни
Фото: Unsplash

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Квартиру все обіцяють, але не будують? Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд в умовах війни
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