Україна

Максимально лояльні умови: іпотека 3% від єОселя. Хто може отримати житло та які вимоги

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 20 Листопада 2022, 13:00

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