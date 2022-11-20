Максимально лояльні умови: іпотека 3% від єОселя. Хто може отримати житло та які вимоги

Під час війни держава створила максимально лояльні та зручні умови й ініціативи для громадян. Однією з таких новацій стала іпотека під 3%. Що відомо про перші видачі та яка з цього вигода — розбираємо в матеріалі.

Двоє українців вже отримали іпотеку під 3%, понад 10 тисяч подали заявки. З жовтня в Україні діє нова державна програма доступного кредитування єОселя. Під пільгові 3% житло можуть придбати військові та правоохоронці, медики, вчителі, науковці. Процес максимально цифровізований — податися можна через портал Дія.

Банки вже видали перші кредити — поліціянтці з Чернігова, яка обрала квартиру в новобудові, і патрульному з Києва — на квартиру вторинного ринку.

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Що таке доступна іпотека під 3%

Торік позики на житло під адекватний відсоток — а це було 7% — лише починали набирати обертів, у 2021 році банки видали майже 11 тисяч кредитів на дев’ять мільярдів, і це удвічі більше, як рік перед тим.

І попит би зростав, бо більша частина українців не задоволені своїми житловими умовами, третина мали квадратних метрів менше за санітарну норму. Але велика війна все загальмувала, бо тепер без домівок — тисячі українців.

Державна програма єОселя — це іпотека під пільгові 3%. Вона має покращити ситуацію, певні в уряді. Кредити вже видають.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко запевняє: уже зараз є великий попит на таку іпотеку. Уже відомо про 10 тисяч заяв з усіх куточків країни.

По статистиці (звертається — ред.) 83% — військовослужбовці, близько 11% — медики, 4% — науковці, 2% — педагоги.

Умови іпотеки майже такі самі як і до цього: побільшала максимальна сума кредиту — тепер це шість мільйонів гривень, взяти позику можна на 20 років, перший внесок не менше 20%.

Житло — а це лише квартири, можна купити як на первинному, так і вторинному ринку.

Однак є вимоги: максимальна вартість квадратного метра, яка у кожному регіоні різна, та вік домівки — якщо обрали будинок в обласному центрі, то йому має бути не більше десяти років.

Належне житло потрібно знайти самостійно. Але щодо первинки, то забудовники вже активно пропонують свої варіанти.

Переваги іпотеки від єОселя

Поки банки кредитують лише готові новобудови, але незабаром купити в іпотеку можна буде ще незакінчені об’єкти, які зазвичай дешевші. Нині банки формують базу надійних забудовників, як і раніше є нормативна площа для однієї особи.

На родину з трьох людей максимальна площа квартири, на яку дадуть позику — майже 95 квадратів. Рієлтори кажуть, що умови нової іпотеки хороші, нюанс є із вторинним ринком. Десятирічний будинок у великому місті — це майже новобуд, і квартира у такому, та ще й з ремонтом, коштуватиме дорожче максимальної вартості квадратного метра.

— Ми говоримо про квартири, які вже готові до використання і в них є ремонт. В Києві це $1200 – 1300 за квадрат, частіше спальні районі, де ще можна знайти таку квартиру, — консультує очільник Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Але в Укрфінжитлі кажуть: банки можуть дати іпотеку навіть, якщо квартира дорожча, просто позичальнику доведеться доплатити.

Важливим тут є момент зі зміною роботи. Якщо, припустимо, лікар, взяв іпотеку під 3%, а протягом терміну його виплати він звільняється з роботи, то умови — зміняться.

Головна перевага нової іпотеки, кажуть в уряді — максимальна цифровізація. Заявку можна подати через портал Дія, а згодом це реально зробити у мобільному застосунку, де система підтягує всі твої дані. Поки триває тестовий режим — банки розглядають заявки більше оголошених тьох днів, але в ідеалі їх погоджуватимуть за добу.

Серед планів Мінекономіки до кінця року видати тисячу пільгових позик. А з наступного року розширити єОселю для всіх українців, які потребують житла, але кредити надаватимуть вже під 7%.

Також тим, хто втратив своє житло держава пропонує іще кілька бюджетних варіантів. Про них можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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