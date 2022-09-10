Безкоштовні квартири для ВПО: хто претендує та як отримати

Після початку повномасштабної війни багато людей втратили свій дім внаслідок авіаударів та стали вимушеними переселенцями. Велика хвиля ВПО спровокувала дефіцит житла.

Влада України, небайдужі волонтери й фонди роблять все, щоб люди могли перезимувати у місцях з відповідними умовами та комфортом.

Яке житло від держави внутрішньо переміщені особи можуть отримати абсолютно безкоштовно та як це зробити, читай далі.

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Fast Recovery plan: твоя майбутня квартира

За планом, влада збудує з нуля багатоквартирні будинки та викупить готові квартири у забудовників, щоб забезпечити таким чином 600 тисяч квартир для ВПО у різних областях України.

Офіс Президента презентував цей проект іноземним послам як Fast Recovery plan в надії на пропозиції співфінансування. Коли точно почнуть будівництво, невідомо.

Як отримати гроші на Fast Recovery plan регіону чи громаді?

Хоч повноцінного фінансування поки немає, уряд вже визначив, як буде сформований фонд житла для тих, хто покинув домівки.

В Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській та Львівській областях вже зголосилися взяти участь в програмі забудови, тож незабаром почнеться реалізація задуманого, а ВПО вже можуть ставати в чергу на квартиру.

Міністерство розвитку громад та територій виділятиме кошти регіонам на готові будинки для заселення переселенців, доведення до ладу недобудов чи будівництво нового житла — кожен регіон сам вирішує, що вигідніше та швидше в реалізації.

Щоб отримати кошти від Міністерства розвитку громад та територій, треба:

Щоб військові адміністрації внесли пропозицію. Якщо мова йде про будівництво нової будівлі, то необхідно виокремити землю для забудови. Щоб вартість такої нерухомості за квадратний метр була не вища за ціну, встановлену Міністерством розвитку громад та територій.

Квартира від Державного фонду молодіжного кредитування

Зима близько, тож житло треба вже. Саме тому до допомоги українцям долучився державний фонд. За місяць йому вдалося придбати 52 квартири у відносно безпечних регіонах й знайти претендентів на проживання.

Тимчасові мешканці таких квартир житимуть на пільгових умовах, за одну гривню на рік. Єдиною вимогою стане — вчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки за комунальні послуги.

Ці квартири будуть державною власністю, а майбутні жильці мають укласти договір оренди на рік з правом подовжити його.

Якщо квартира звільняється, держава знову може віддати її тим, хто цього потребує: переселенцям, багатодітній родині тощо.

Як отримати квартиру: правила черги

Обидві державні програми є безкоштовними для ВПО. Щоб отримати безкоштовну квартиру, треба відповідати вимогам та стати в спеціальну чергу.

Вимоги:

Мати статус ВПО.

Щоб ніхто з родини не був власником житла на підконтрольній Україні території.

Мати підтвердження у вигляді спеціального акту, що твоє житло зруйнували російські обстріли, його складають на місці.

Коли ти впевнився (-лась), що відповідаєш цим вимогам, можна подавати заяву до ЦНАПу або органів місцевої влади.

Як визначатимуть порядок черги?

Людей, які залишились без житла, багато, а доступних квартир — мало. Тож придумали спеціальну систему нарахування балів, за якою і визначатиметься пріоритетність.

Бали нараховуватимуть і на всю родину, і на одного з членів сім’ї. Система нараховування балів прописана в постанові Кабміну.

До прикладу, роль гратиме:

кількість дітей,

наявність дітей з інвалідністю,

участь одного з членів родити у бойових діях,

смерть члена родини, внаслідок війни.

Модульні містечка

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО — модульні містечка. Їх виготовляють в багатьох містах України й оснащують всім необхідним для комфортного життя.

Частина з них реалізується за кошти іноземних спонсорів, інвесторів та фондів, тож порядок отримання такого житла дещо відрізняється від державного.

Якщо ти бажаєш отримати модульний будинок, то індивідуально ознайомся з тим, що треба зробити для його отримання у фонду чи забудовника, адже правила й вимоги можуть різнитися.

Про модульні будиночки у Львові ми писали раніше. Читай, як там живеться переселенцям і як вони отримали місце в такому місці.

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