Безкоштовні квартири для ВПО: хто претендує та як отримати

Після початку повномасштабної війни багато людей втратили свій дім внаслідок авіаударів та стали вимушеними переселенцями. Велика хвиля ВПО спровокувала дефіцит житла.
Влада України, небайдужі волонтери й фонди роблять все, щоб люди могли перезимувати у місцях з відповідними умовами та комфортом.
Яке житло від держави внутрішньо переміщені особи можуть отримати абсолютно безкоштовно та як це зробити, читай далі.
За планом, влада збудує з нуля багатоквартирні будинки та викупить готові квартири у забудовників, щоб забезпечити таким чином 600 тисяч квартир для ВПО у різних областях України.
Офіс Президента презентував цей проект іноземним послам як Fast Recovery plan в надії на пропозиції співфінансування. Коли точно почнуть будівництво, невідомо.
Хоч повноцінного фінансування поки немає, уряд вже визначив, як буде сформований фонд житла для тих, хто покинув домівки.
В Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській та Львівській областях вже зголосилися взяти участь в програмі забудови, тож незабаром почнеться реалізація задуманого, а ВПО вже можуть ставати в чергу на квартиру.
В Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській та Львівській областях вже зголосилися взяти участь в програмі забудови, тож незабаром почнеться реалізація задуманого, а ВПО вже можуть ставати в чергу на квартиру.
Міністерство розвитку громад та територій виділятиме кошти регіонам на готові будинки для заселення переселенців, доведення до ладу недобудов чи будівництво нового житла — кожен регіон сам вирішує, що вигідніше та швидше в реалізації.
Фото: Unsplash
Щоб отримати кошти від Міністерства розвитку громад та територій, треба:
Зима близько, тож житло треба вже. Саме тому до допомоги українцям долучився державний фонд. За місяць йому вдалося придбати 52 квартири у відносно безпечних регіонах й знайти претендентів на проживання.
Тимчасові мешканці таких квартир житимуть на пільгових умовах, за одну гривню на рік. Єдиною вимогою стане — вчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки за комунальні послуги.
Тимчасові мешканці таких квартир житимуть на пільгових умовах, за одну гривню на рік. Єдиною вимогою стане — вчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки за комунальні послуги.
Ці квартири будуть державною власністю, а майбутні жильці мають укласти договір оренди на рік з правом подовжити його.
Якщо квартира звільняється, держава знову може віддати її тим, хто цього потребує: переселенцям, багатодітній родині тощо.
Обидві державні програми є безкоштовними для ВПО. Щоб отримати безкоштовну квартиру, треба відповідати вимогам та стати в спеціальну чергу.
Вимоги:
Коли ти впевнився (-лась), що відповідаєш цим вимогам, можна подавати заяву до ЦНАПу або органів місцевої влади.
Людей, які залишились без житла, багато, а доступних квартир — мало. Тож придумали спеціальну систему нарахування балів, за якою і визначатиметься пріоритетність.
Бали нараховуватимуть і на всю родину, і на одного з членів сім’ї. Система нараховування балів прописана в постанові Кабміну.
До прикладу, роль гратиме:
Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО — модульні містечка. Їх виготовляють в багатьох містах України й оснащують всім необхідним для комфортного життя.
Частина з них реалізується за кошти іноземних спонсорів, інвесторів та фондів, тож порядок отримання такого житла дещо відрізняється від державного.
Якщо ти бажаєш отримати модульний будинок, то індивідуально ознайомся з тим, що треба зробити для його отримання у фонду чи забудовника, адже правила й вимоги можуть різнитися.
Про модульні будиночки у Львові ми писали раніше. Читай, як там живеться переселенцям і як вони отримали місце в такому місці.
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