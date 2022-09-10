Економія

Безкоштовні квартири для ВПО: хто претендує та як отримати

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 10 Вересня 2022, 08:00
житло для ВПО
Фото: Unsplash

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