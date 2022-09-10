Бесплатные квартиры для ВПЛ: кто претендует и как получить

После начала полномасштабной войны многие потеряли свой дом в результате авиаударов и стали вынужденными переселенцами. Большая волна ВПЛ спровоцировала дефицит жилья.

Власти Украины, неравнодушные волонтеры и фонды делают все, чтобы люди могли перезимовать в местах с соответствующими условиями и комфортом.

Какое жилье от государства внутренне перемещенные могут получить абсолютно бесплатно и как это сделать, читай дальше.

Fast Recovery plan: твоя будущая квартира

По плану, власти построят с нуля многоквартирные дома и выкупят готовые квартиры у застройщиков, чтобы обеспечить таким образом 600 тысяч квартир для ВПЛ в разных областях Украины.

Офис Президента представил этот проект иностранным послам как Fast Recovery plan в надежде на предложения софинансирования. Когда точно начнут строительство, неизвестно.

Как получить деньги на Fast Recovery plan региону или общине?

Хотя полноценного финансирования пока нет, правительство уже определило, как будет сформирован фонд жилья для тех, кто покинул дом.

В Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Львовской областях уже согласились принять участие в программе застройки, так что вскоре начнется реализация задуманного, а ВПЛ уже могут становиться в очередь на квартиру.

Министерство развития общин и территорий будет выделять средства регионам на готовые дома для заселения переселенцев, приведение в порядок недостроек или строительство нового жилья — каждый регион сам решает, что выгоднее и быстрее в реализации.

Чтобы получить средства от Министерства развития общин и территорий, нужно:

Чтобы военные администрации внесли предложение.

Если речь идет о строительстве нового здания, необходимо выделить землю для застройки.

Чтобы стоимость такой недвижимости за квадратный метр была не выше цены, установленной Министерством развития общин и территорий.

Квартира от Государственного фонда молодежного кредитования

Зима близко, так что жилье нужно уже. Поэтому на помощь украинцам пришел государственный фонд. За месяц ему удалось купить 52 квартиры в относительно безопасных регионах и найти претендентов на проживание.

Временные жители таких квартир будут жить на льготных условиях за одну гривну в год. Единственным требованием станет своевременно и в полном объеме оплачивать счета за коммунальные услуги.

Эти квартиры будут государственной собственностью, а будущие жильцы должны заключить договор аренды на год с правом продлить его.

Если квартира освобождается, государство снова может отдать ее тем, кто в этом нуждается: переселенцам, многодетной семье и т.д.

Как получить квартиру: правила очереди

Обе государственные программы бесплатны для ВПЛ. Чтобы получить бесплатную квартиру, нужно соответствовать требованиям и стать в специальную очередь.

Требования:

Иметь статус ВПЛ.

Чтобы никто из семьи не был владельцем жилья на подконтрольной Украине территории.

Иметь подтверждение в виде специального акта, что твое жилье разрушили российские обстрелы, его составляют на месте.

Когда ты убедился (-лась), что отвечаешь этим требованиям, то можно подавать заявление в ЦНАП или органы местной власти.

Как определят порядок очереди?

Оставшихся без жилья людей много, а доступных квартир — мало. Так что придумали специальную систему начисления баллов, по которой и будет определяться приоритетность.

Баллы будут начислять и за всю семью, и за одного из членов семьи. Система начисления баллов прописана в постановлении Кабмина. К примеру, роль будет играть:

количество детей,

наличие детей с инвалидностью,

участие одного из членов рожать в боевых действиях,

смерть члена семьи в результате войны.

Модульные городки

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ – модульные города. Их производят во многих городах Украины и оснащают всем необходимым для комфортной жизни.

Часть из них реализуется за счет иностранных спонсоров, инвесторов и фондов, поэтому порядок получения такого жилья несколько отличается от государственного.

Если ты желаешь получить модульный дом, то индивидуально ознакомься с тем, что нужно сделать для получения жилья, в фонде или от застройщика, ведь правила и требования могут отличаться.

О модульных домиках во Львове мы писали раньше. Читай, как там живется переселенцам и как они получили место в таком месте.

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