Бесплатные квартиры для ВПЛ: кто претендует и как получить

После начала полномасштабной войны многие потеряли свой дом в результате авиаударов и стали вынужденными переселенцами. Большая волна ВПЛ спровоцировала дефицит жилья.
Власти Украины, неравнодушные волонтеры и фонды делают все, чтобы люди могли перезимовать в местах с соответствующими условиями и комфортом.
Какое жилье от государства внутренне перемещенные могут получить абсолютно бесплатно и как это сделать, читай дальше.
По плану, власти построят с нуля многоквартирные дома и выкупят готовые квартиры у застройщиков, чтобы обеспечить таким образом 600 тысяч квартир для ВПЛ в разных областях Украины.
Офис Президента представил этот проект иностранным послам как Fast Recovery plan в надежде на предложения софинансирования. Когда точно начнут строительство, неизвестно.
Хотя полноценного финансирования пока нет, правительство уже определило, как будет сформирован фонд жилья для тех, кто покинул дом.
В Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Львовской областях уже согласились принять участие в программе застройки, так что вскоре начнется реализация задуманного, а ВПЛ уже могут становиться в очередь на квартиру.
В Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Львовской областях уже согласились принять участие в программе застройки, так что вскоре начнется реализация задуманного, а ВПЛ уже могут становиться в очередь на квартиру.
Министерство развития общин и территорий будет выделять средства регионам на готовые дома для заселения переселенцев, приведение в порядок недостроек или строительство нового жилья — каждый регион сам решает, что выгоднее и быстрее в реализации.
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Чтобы получить средства от Министерства развития общин и территорий, нужно:
Зима близко, так что жилье нужно уже. Поэтому на помощь украинцам пришел государственный фонд. За месяц ему удалось купить 52 квартиры в относительно безопасных регионах и найти претендентов на проживание.
Временные жители таких квартир будут жить на льготных условиях за одну гривну в год. Единственным требованием станет своевременно и в полном объеме оплачивать счета за коммунальные услуги.
Временные жители таких квартир будут жить на льготных условиях за одну гривну в год. Единственным требованием станет своевременно и в полном объеме оплачивать счета за коммунальные услуги.
Эти квартиры будут государственной собственностью, а будущие жильцы должны заключить договор аренды на год с правом продлить его.
Если квартира освобождается, государство снова может отдать ее тем, кто в этом нуждается: переселенцам, многодетной семье и т.д.
Обе государственные программы бесплатны для ВПЛ. Чтобы получить бесплатную квартиру, нужно соответствовать требованиям и стать в специальную очередь.
Требования:
Когда ты убедился (-лась), что отвечаешь этим требованиям, то можно подавать заявление в ЦНАП или органы местной власти.
Оставшихся без жилья людей много, а доступных квартир — мало. Так что придумали специальную систему начисления баллов, по которой и будет определяться приоритетность.
Баллы будут начислять и за всю семью, и за одного из членов семьи. Система начисления баллов прописана в постановлении Кабмина. К примеру, роль будет играть:
Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ – модульные города. Их производят во многих городах Украины и оснащают всем необходимым для комфортной жизни.
Часть из них реализуется за счет иностранных спонсоров, инвесторов и фондов, поэтому порядок получения такого жилья несколько отличается от государственного.
Если ты желаешь получить модульный дом, то индивидуально ознакомься с тем, что нужно сделать для получения жилья, в фонде или от застройщика, ведь правила и требования могут отличаться.
О модульных домиках во Львове мы писали раньше. Читай, как там живется переселенцам и как они получили место в таком месте.
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