Есть все, что нужно для жизни — жители модульного городка во Львове поделились впечатлениями

Первые 250 переселенцев заселились в модульный городок во Львове. Здесь 88 контейнеров на 350 мест. В каждом модуле могут жить три-четыре человека.

Елена Павленко с тремя детьми на прошлой неделе приехала во Львов. Семья из Днепропетровской области. Там остались бабушка и дедушка. Женщина до последнего колебалась с переездом, однако дома стало слишком опасно.

Конечно, у нас были слышны бомбы. Мы видели их днем и ночью, постоянно ракеты летают.

— Сколько война длится, столько я и сомневалась — не хотела вообще никуда ехать, но детей нужно вывозить. Мы волновались, чтобы не случилось такого, как с Мариуполем, — рассказывает Елена.

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Сначала женщина с детьми жила в одной из львовских школ. Впоследствии директор предложила им перебраться в модульный городок.

— Мы согласились и сегодня утром поселились. Очень быстро, я и не ожидала. Все неплохо здесь. Мне нравится и ваш город. Я здесь впервые, поэтому мне очень нравится.

Даже за границу я не планирую, мне нравится в Украине. Поэтому будем здесь сколько придется, — говорит женщина.

Денис Кондратенко бежит от войны уже во второй раз. Парень из Донецка. Четыре года назад переехал из так называемой ДНР в Краматорск. В родном городе остались почти все, говорит парень, семья и друзья.

Однако жить в оккупации было невозможно. Теперь ему снова пришлось бежать, чтобы выжить.

— Была угроза жизни, и когда попала ракета в СБУ недалеко от моего дома — меньше километра где-то — у меня уже было очень много идей поехать куда-то, и вот я очутился здесь.

Сначала мы были в Пустомытах, пробыли там три недели. И когда анонсировали, что можно будет сюда заехать, мы записались и вчера получили ключи — будем здесь теперь находиться какое-то время, — рассказывает парень.

Денис приехал во Львов с друзьями. Все студенты. Парень учится на четвертом курсе Донбасской государственной машиностроительной академии, изучает менеджмент и экономику.

После бакалавриата планировал переехать в Киев, однако теперь планы приходится менять. Поэтому подыскивает интересные варианты специализации во львовских ВУЗах. Он успел заселиться в свой модуль накануне и уже ночевал в новом доме.

— Первая ночь была лёгкой, но прохладной. Хотя есть батарея, мы не включали ее на максимум, чтобы не повредить кровать рядом с ней. Было холодно, но не было сил встать и одеться потеплее, поэтому дрожал немного.

Но в целом все хорошо. Есть розетки, тепло, кровати — что еще нужно? — спрашивает Денис.

Елена Рак — студентка третьего курса Запорожского медицинского университета. Когда стало опасно, а неподалеку от ее дома попала ракета, девушка решила выехать.

С тремя друзьями, тоже студентами-медиками, она приехала во Львов в конце марта. Сначала жили у знакомых, но потом их попросили съехать.

Мы через волонтеров узнали, куда можем заселиться, и нам прислали сайт с анкетой в этот городок. Заполнили, нам позвонили по телефону и сказали, что можем приходить подписывать договор.

Нам здесь очень понравилось. Уютно. В комнате есть все, что нужно для жизни. Рядом туалеты, душевые, горячая вода тоже есть. В соседнем здании есть столовая с микроволновками, — делится Елена.

Девушка с друзьями учится дистанционно в родном университете. Менять заведение или переводиться в другие ВУЗы пока не планируют.

Уже на следующей неделе во Львове построят еще два таких же контейнерных городка по 350 мест в каждом.

Напомним, 19 апреля во Львове побывал с рабочим визитом польский премьер-министр. Матеуш Моравецкий проверил модульное жилье беженцев.