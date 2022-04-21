Украина

Есть все, что нужно для жизни — жители модульного городка во Львове поделились впечатлениями

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 21 апреля 2022, 11:00
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