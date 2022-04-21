Україна

Є все, що треба для життя — жителі модульного містечка у Львові поділилися враженнями

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 21 Квітня 2022, 11:00
Модульне містечко для переселенців у Львові

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