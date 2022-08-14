Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці

Переселенці, які втратили житло ще вісім років тому, самотужки збудували собі багатоповерхівку. Такий унікальний соціальний проект вдалось реалізувати у Вінниці. Про це написало чимало вітчизняних видань.

Та насправді будинок так і не доведений до ладу. Ключі від 105 квартир родини переселенців зі Сходу країни та учасників бойових дій мали б отримати ще наприкінці травня.

Та переїхати у власні оселі завадила не лише війна, а й фінансові неузгодження пайовиків з головою житлового комітету, який опікується будівництвом.

Зараз також дивляться

Перед заселенням людей попередили, що квартири вони не отримають, доки не заплатять ще половину ціни.

Вартість спорудження будинку оцінили у 61 млн грн. Нині бракує 7 млн грн. Їх планували покрити з продажу комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. Та через війну покупців немає. Крім того, зросли ціни й на будматеріали.

Аби завершити будівництво, нестачу вирішили розподілити між пайовиками. Люди згодні доплачувати лише за однієї умови — що й комерційну площу оформлять на вкладників. Проте юристи забудовника категорично відмовляються погоджуватись на це.

Цей проект мав стати прикладом для всієї України, щоб міста будували доступне житло для переселенців. Та нині люди бояться, що їхня багатоповерхівка так і залишиться недобудовою.

Сотні тисяч українців залишилися без домівок через постійні бомбардування міст російськими військовими. Читай, як отримати безкоштовний модульний будинок в Луцьку.

Щоб не пропустити інші корисні матеріали, які стануть у пригоді, підписуйся на наш Telegram-канал.