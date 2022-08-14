Переселенцы самостоятельно построили себе многоэтажку, но заселиться не могут — жилищный скандал в Виннице

Переселенцы, потерявшие жилье еще восемь лет назад, самостоятельно построили себе многоэтажку. Такой уникальный социальный проект удалось реализовать в Виннице. Об этом написало немало отечественных изданий.

Но на самом деле дом так и не приведен в порядок. Ключи от 105 квартир семьи переселенцев с Востока страны и участников боевых действий должны были получить еще в конце мая.

Но переехать в собственные дома помешала не только война, но и финансовые несогласования пайщиков с председателем жилищного комитета, который занимается строительством.

Перед заселением людей предупредили, что квартиры они не получат до тех пор, пока не заплатят еще половину цены.

Стоимость постройки дома оценили в 61 млн грн. В настоящее время не хватает 7 млн грн. Их планировали покрыть с продажи коммерческих помещений, объясняет глава кооператива. Но из-за войны покупателей нет. Кроме того, выросли цены и на стройматериалы.

Чтобы завершить строительство, недостаток решили распределить между пайщиками. Люди согласны доплачивать только при одном условии — что и коммерческую площадь оформят на вкладчиков. Однако юристы застройщика категорически отказываются соглашаться на это.

Этот проект должен был стать примером для всей Украины, чтобы города строили доступное жилье для переселенцев. Но сейчас люди боятся, что их многоэтажка так и останется недостройкой.

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