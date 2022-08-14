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Переселенцы самостоятельно построили себе многоэтажку, но заселиться не могут — жилищный скандал в Виннице

Людмила Цымбалюк 14 августа 2022, 18:26

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Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
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