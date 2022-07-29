Переселенці у розпачі! У Чернівцях люди мають виселитись зі шкіл — де вони тепер житимуть

800 людей досі живуть у спортивних залах, шкільних кабінетах і дитячих садочках у Чернівцях. Утім, з 1 вересня приміщення треба звільнити.

Людей, які там живуть, заспокоїли, — на вулицю не виженуть. Але й місця для усіх не вистачає.

Забезпечення харчуванням, постіль і ліжка — майже все наразі фінансує міська рада. Волонтери допомагають, чим можуть. Але попереду навчальний рік, тож школі потрібно підготуватися.

Спортзали, школи й садочки — тимчасовий вихід із ситуації. Постійно жити там люди не можуть. А окремого помешкання для усіх немає, визнають у мерії.

Восени в Чернівцях запустять модульне містечко на 450 місць. А треба майже вдвічі більше.

— Початок навчального року буде не однаковий у всіх закладах освіти. Хтось буде працювати в очній формі, хтось у комбінованій, а хтось, на жаль, буде працювати в дистанційній формі. Це дозволить нам також запропонувати нашим переселенцям певні приміщення, — розповідає заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк.

Крім того, переселенців планують розмістити в гуртожитках місцевих вишів. Це корпуси, де раніше жили студенти-іноземці. Бо цього року навчання для них в Україні не буде.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців.