Люди

Переселенці у розпачі! У Чернівцях люди мають виселитись зі шкіл — де вони тепер житимуть

Ірина Тимчишин 29 Липня 2022, 10:00

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переселенці

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