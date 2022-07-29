Переселенцы в отчаянии! В Черновцах люди должны выселиться из школ — где они теперь будут жить

800 человек до сих пор живут в спортивных залах, школьных кабинетах и ​​детских садах в Черновцах. Впрочем, с 1 сентября помещения нужно освободить.

Людей, которые там живут, успокоили — на улицу не выгонят. Но и места всем не хватает.

Обеспечение питанием, постелью и кроватями — почти все финансирует городской совет. Волонтеры помогают, чем могут. Но впереди учебный год, поэтому школе нужно подготовиться.

Спортзалы, школы и садики — временный выход из ситуации. Постоянно жить там люди не могут. А отдельной квартиры для всех нет, признают в мэрии.

Осенью в Черновцах запустят модульный городок на 450 мест. А нужно почти вдвое больше.

— Начало учебного года будет не одинаковым во всех учебных заведениях. Кто-то будет работать в очной форме, кто-то в комбинированной, а кто-то, к сожалению, будет работать в дистанционной форме. Это позволит нам также предложить нашим переселенцам определенные помещения, — рассказывает заместитель городского головы Черновцов Юрий Лесюк.

Кроме того, переселенцев планируют разместить в общежитиях местных вузов. Это корпуса, где раньше жили студенты-иностранцы. Потому что в этом году учебы для них в Украине не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как США передали Закарпатью модульные дома для переселенцев.