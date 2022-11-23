Каждый пятый не платит рассрочку — как работает сфера строительства во время войны

Война повлияла на все сферы жизни и изменила все наши планы. До войны люди покупали квартиры и выплачивали за них деньги.

Что случилось со сферой строительства, как люди выплачивают деньги за купленные квадратные метры и строят ли новое жилье сейчас? Об этом эксперты рассказали Экономической правде.

Что было раньше

В 2014–2019 годах в крупнейших городах Украины строительство процветало. В этот период была трехкратная девальвация гривны, низкая себестоимость строительства и миграционные процессы. Все это увеличило спрос на жилье.

Сейчас также смотрят

Так строительные компании запускали новые проекты, не окончив старые. Также кредиты в банках упали практически до нуля, потому девелоперы начали давать гибкие условия рассрочки выплат для покупателей квартир.

Но ситуация резко изменилась в 2019 году. Курс гривны к доллару укрепился, квартиры в долларовом эквиваленте подорожали, поэтому покупателей стало меньше. Через год мир охватила пандемия коронавируса, поэтому инвесторов в сфере строительства стало меньше.

Рынок поддерживало то, что у людей не было альтернативного источника инвестирования. Поэтому они покупали квартиры, если были “лишние” средства.

В 2022 году Украину охватила полномасштабная война — об инвестициях забыли почти все. Первые месяцы полномасштабного вторжения спрос на новые квартиры упал на 90%.

Однако девелоперы получили несколько ударов: потеряли частные инвестиции, а также часть украинцев прекратила выплачивать взносы по рассрочке. Застройщики приостановили строительные работы.

Сколько людей не платят за рассрочку квартиры

Когда в Украине ввели военное положение, компании-застройщики приостановили требование по обязательным платежам по рассрочкам на покупку недвижимости. Это длилось около трех месяцев. Затем компании, работающие на западе Украины, попросили возобновить выплаты. Далее это распространилось и на другие города Украины, включая Киев.

Уже в мае – июне по рассрочке платило более половины инвесторов, рассказал руководитель компании по управлению активами Валприм Андрей Левин.

Количество неплатежеспособных инвесторов постепенно снижалось и стабилизировалось на уровне 15%, — добавляет он.

А владелец KAN Development Игорь Никонов говорит, что в Интергал-строе не платят рассрочки 20% инвесторов.

Другой топ-менеджер крупной киевской девелоперской компании на условиях анонимности сообщил, что среди его проектов нет возможности платить рассрочку у 25% покупателей квартир.

А вот в Киевгорстрой ниже процент неплатежеспособных. Президент компании Игорь Кушнир отметил, что регулярные оплаты не поступают от подписантов 5% договоров, заключенных на условиях рассрочки платежей.

Коммерческий директор компании Интергал-строй Анна Лаевская сообщила, что люди могут платить рассрочку не в полном объеме.

— Если клиент должен платить ежемесячно 30 тыс. грн, а платит 10 тыс. грн, мы принимаем такие платежи. В конце концов даже неполная уплата позволяет снизить долговую нагрузку в будущем, — подчеркивает она.

Как застройщики работают с должниками

Представители компании отмечают, что разговор о возобновлении выплат с клиентами проходит в форме диалога, а не ультиматумов.

Мы идем навстречу людям, каждый вопрос рассматриваем отдельно. Если у человека есть объективная причина не платить — находим консенсус, — говорит Никонов.

Эксперты отмечают, что после разговора с людьми они понимают: граждане действительно испытывают финансовые трудности, а не злоупотребляют лояльностью компаний-застройщиков.

Некоторые компании предлагают особые условия и скидки при досрочной выплате долга. По их словам, инвесторы заинтересованы как можно скорее внести деньги за квартиру, ведь застройщик может повысить стоимость квадратного метра. Такие повышения цен распространяются и на рассрочку. Однако людей об этом предупреждают заранее, они могут оплатить по старой цене.

— Нас тоже нужно понять. Мы в мае возобновили строительство, финансируем его за свой счет. Сдали в эксплуатацию четыре очереди. Банковского кредитования нет. Я даже не допускаю мысли, что мы не достроим проданное, — говорит владелец КАН девелопмент.

Как кризис неплатежей влияет на девелоперов

У собственников и директоров компаний-застройщиков есть свои уникальные подходы к управлению проектами. Эти подходы испытываются экономическими, финансовыми или политическими кризисами. Их прошел ряд флагманов строительной индустрии.

Сейчас застройщики запаслись резервными средствами и стали бережнее. Эксперты уверяют: то, что каждый пятый инвестор неплатежеспособен, не станет фактором банкротства застройщиков.

— Еще до войны мы работали по принципу: строим столько объектов, сколько можем профинансировать собственными резервами, не опираясь на средства частных инвесторов.

Соответственно, даже при полном отсутствии выплат по договорам рассрочки мы продолжим работать, — отметила Лаевская.

Но компании все же рассчитывают на средства инвесторов, потому что они заложены в экономическо-финансовую смету строительства. Неуплата средств по рассрочке может замедлить строительные работы.

Ранее мы рассказывали, кто может получить жилье от государства: варианты для тех, кто потерял дом из-за войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!